'कुछ करो, तुम इस तरह मर नहीं सकते'; कैप्टन स्मित मच्छार ने फ्लाईदुबई वारदात को किया याद
स्मित मच्छार ने विमान को संभालने वाले अपने दूसरे साथी पायलट की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब वह हमले के बाद फर्श पर गिर गए थे, तब उनके साथी ने विमान का नियंत्रण संभाला और सभी की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई।
फ्लाईदुबई की उड़ान में 30 सितंबर को हुई घटना के कई हफ्ते बाद भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार ने उस खौफनाक पल को याद किया है, जब ओमान के को-पायलट ने कॉकपिट में उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए मच्छार का संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इलाज चल रहा है। वह धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं और उस घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। मच्छार ने स्काई न्यूज अरेबिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि हमले के दौरान एक पल ऐसा आया, जब उन्हें लगा कि वह जिंदा नहीं बच पाएंगे। उस समय उन्होंने खुद से कहा कि स्मित कुछ करो, तुम इस तरह मर नहीं सकते। अगर उसी वक्त कुछ नहीं किया गया, तो हालात और बिगड़ सकते थे।
स्मित मच्छार ने विमान को संभालने वाले अपने दूसरे साथी पायलट की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब वह हमले के बाद फर्श पर गिर गए थे, तब उनके साथी ने विमान का नियंत्रण संभाला और सभी की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। मच्छार ने कहा, 'मेरे उस साथी ने विमान का नियंत्रण संभाला और सब कुछ संभाल लिया। उसकी बहादुरी काबिल-ए-तारीफ है। यह ऐसी बात है, जिसे मैं मरते दम तक अपने साथ रखूंगा।' हमले के बाद विमान करीब 30 सेकंड से भी कम समय में लगभग 14 हजार फीट नीचे आ गया था। ऐसे हालात में विमान को संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण था।
स्मित मच्छार ने हमले के बारे में क्या बताया
यह घटना 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की उड़ान FZ-1073 में हुई थी। विमान दुबई से तेल अवीव जा रहा था और उसमें 174 यात्री सवार थे। आरोप है कि ओमान के को-पायलट हम्माम अल-हम्मामी ने विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश में मच्छार पर हमला किया था। हमले में क्रैश एक्स का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई थी। मच्छार ने बताया कि विमान में उस समय अफरातफरी मच गई थी और यात्री चीख रहे थे। वह कॉकपिट में मुंह के बल पड़े थे। हालात बिगड़ने पर कॉकपिट का दरवाजा खोला गया, जिसके बाद कुछ यात्री अंदर पहुंचे और उन्होंने हमलावर को-पायलट को काबू करने में मदद की। इस दौरान मच्छार के सहकर्मियों ने भी स्थिति संभालने की कोशिश की।
पायलट स्मित मच्छार का इलाज जारी
घटना के बाद एक अन्य को-पायलट और डॉक्टर ने स्मित मच्छार का शुरुआती इलाज किया। इसके बाद दूसरे पायलटों ने विमान का नियंत्रण संभाला और उसे सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया। गंभीर रूप से घायल मच्छार को आगे के इलाज के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी मच्छार की बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें पत्र लिखा था। मच्छार को विमान में सवार यात्रियों की जान बचाने के लिए सराहा गया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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