बाढ़ हो या भूकंप, घर तबाह होने पर किरायेदार को नहीं देना होगा किराया; रेंट के क्या हैं कानून

House Rent Rules: कानून के मुताबिक, आपदा आने पर रेंट एग्रीमेंट अपने आप खत्म नहीं होता। यह पूरी तरह किरायेदार पर निर्भर करता है कि वह उस अधिकार का इस्तेमाल कर घर छोड़ना चाहता है या नहीं।

House Rent Rules: बाढ़, भूकंप, तूफान या आगजनी जैसी प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ मकान मालिकों को आर्थिक चोट पहुंचाती हैं बल्कि किराये पर रहने वाले लोगों के सामने भी अचानक गहरा संकट खड़ा कर देती हैं। संकट के तुरंत बाद किरायेदारों के मन में कई सवाल तैरने लगते हैं। क्या उन्हें इस स्थिति में भी किराया देना होगा? मकान की मरम्मत कौन कराएगा? क्या उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा? क्या वे उस किराये के एग्रीमेंट को तुरंत खत्म कर सकते हैं?

भारत में इन सवालों के जवाब के लिए मुख्य रूप से दो कानून बने हुए हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐक्ट, 1882 और राज्यों द्वारा अपनाए गए आदर्श किराया अधिनियम, 2021। ये कानून अप्रत्याशित संकट की स्थिति में मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट करते हैं।

ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐक्ट कब लागू होता है? यह कानून पूरे देश में लागू होता है बशर्ते किसी राज्य का अपना विशेष रेंट कंट्रोल या टेनेंसी कानून इसे प्रभावहीन न करता हो। इस अधिनियम की धारा 108(B)(e) के मुताबिक, यदि कोई किराये की संपत्ति आग, बाढ़, तूफान, भीड़ की हिंसा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण आंशिक या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और रहने के लायक नहीं रह जाती है तो किरायेदार चाहे तो उस लीज को शून्य यानी रद्द मान सकता है। हालांकि, शर्त यह है कि संपत्ति को नुकसान किरायेदार की किसी गलत हरकत की वजह से न हुआ हो।

क्या खुद खत्म होता है एग्रीमेंट? कानून के मुताबिक, आपदा आने पर रेंट एग्रीमेंट अपने आप खत्म नहीं होता। यह पूरी तरह किरायेदार पर निर्भर करता है कि वह उस अधिकार का इस्तेमाल कर घर छोड़ना चाहता है या नहीं। यदि किरायेदार उसी क्षतिग्रस्त मकान में रहना जारी रखने का फैसला करता है तो उसे नियमित रूप से किराया देना होगा। यह प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब संपत्ति को हुआ नुकसान बहुत बड़ा और स्थायी हो। अगर नुकसान मामूली या मरम्मत योग्य है तो इसके आधार पर टेनेंसी खत्म नहीं की जा सकती है।

क्या कहता है आदर्श किराया अधिनियम? आधुनिक समय को ध्यान में रखकर बनाया गया मॉडल टेनेंसी ऐक्ट, 2021 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किरायेदारों को कहीं अधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में यह कानून उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में लागू हो चुका है। इस कानून की धारा 15(6) के तहत, यदि कोई घर प्राकृतिक आपदा के कारण रहने योग्य नहीं रह जाता है तो मकान मालिक तब तक किरायेदार से किराया नहीं वसूल सकता जब तक कि वह उस संपत्ति की मरम्मत कराकर उसे फिर से रहने लायक न बना दे।

15 दिनों में लौटाना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट यदि मकान रहने लायक नहीं बचता या मकान मालिक उसकी मरम्मत कराने में असमर्थ रहता है तो नोटिस अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर मकान मालिक को किरायेदार का पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस लिया गया किराया वापस करना होगा। यदि किरायेदार पर कोई कानूनी देनदारी या पिछला बकाया है तो मकान मालिक उसे काट सकता है।

एग्रीमेंट खत्म होने पर भी 1 महीने की राहत धारा 5(3) के अनुसार, यदि किसी किरायेदार का फिक्स्ड-टर्म रेंट एग्रीमेंट आपदा की अवधि के दौरान ही समाप्त हो जाता है तो किरायेदार के अनुरोध पर मकान मालिक को उसे आपदा खत्म होने के बाद भी अगले एक महीने तक उसी नियम और शर्तों पर घर में रहने की अनुमति देनी होगी।