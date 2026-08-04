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अचानक हवा में गुलाटी मारने लगा विमान, किसी का सिर फूटा तो किसी का कंधा टूटा, पीड़ित की जुबानी टर्बुलेंस की दास्तां

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इस बीच, एयरलाइन कंपनी एअर इंडिया ने बताया है कि कुछ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज कराया गया है।

थाइलैंड के शहर फुकेत से नई दिल्ली आ रहा एअर इंडिया का एक विमान आज (मंगलवार, 04 अगस्त को) टर्बुलेंस का शिकार हो गया, जिससे हवा में कुछ समय के लिए विमान असंतुलित हो गया। इस घटना में उस विमान में सवार 12 लोग घायल हो गए हैं। ये टर्बुलेंस इतना भयानक था कि विमान हवा में ही गुलाटी मारने लगा। विमान में सवार और इस घटना के एक पीड़ित यात्री ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए हादसे के बारे में बताया कि करीब दो-तीन मिनट तक विमान हवा में लड़खड़ाता रहा और गोते मारता रहा।

उस यात्री ने कहा, "उड़ान भरे हुए डेढ़ घंटा हो चुका था। सुबह का समय था। हम फ़्लाइट के अंदर सो रहे थे। चलते-चलते फ़्लाइट अचानक रुकी और मुड़ गई... यह 2-3 मिनट तक ऐसे ही चलती रही, जैसे विमान हवा में गुलाटी मार रहा हो और ऊपर-नीचे पलटी मारते हुए लड़खड़ा रहा हो। इस घटना में 15-20 यात्री घायल हो गए। किसी का सिर फूटा तो किसी का कंधा टूट गया है।" यात्री ने बताया कि उस विमान में 100 से ज़्यादा लोग सवार थे। उनमें से 70 से 80 फीसदी लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित यात्री ने ये भी कहा कि हम एयर इंडिया के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे।

हादसे में मामूली चोटें आई हैं

वहीं एक अन्य यात्री ने कंधे में तेज झटका लगने की बात कही है। इस बीच, एयरलाइन कंपनी एअर इंडिया ने बताया है कि कुछ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज कराया गया है। एअर इंडिया ने बताया कि फुकेत से दिल्ली आ रही उसकी हवाई सेवा 'एआई2379' निर्धारित ऊंचाई पर उड़ान के दौरान कुछ समय के लिए असंतुलित हो गई, जिससे विमान की ऊंचाई में क्षणिक बदलाव आया। विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा, ''विमान दिल्ली में सुरक्षित उतर गया और सभी यात्री तथा चालक दल के सदस्य सकुशल विमान से बाहर आ गए।''

10 यात्री और चालक दल के दो सदस्य घायल

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घायलों में 10 यात्री और चालक दल के दो सदस्य शामिल हैं। हालांकि, एअर इंडिया ने कहा कि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। बयान में कहा गया, ''मामूली रूप से घायल कुछ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को एहतियात के तौर पर जांच और उपचार के लिए एअर इंडिया की टीम तथा चिकित्साकर्मियों द्वारा हवाई अड्डे की चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया।'' विमान में सवार यात्रियों की कुल संख्या का तत्काल पता नहीं चल सका।

विमान परिचालन पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'फ्लाइटराडार24डॉटकॉम' पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ए320 विमान से संचालित इस उड़ान की दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ समय पहले उसकी ऊंचाई कम हो गई थी। एअर इंडिया ने कहा, ''हम प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और मामले की जांच के सिलसिले में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।''

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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