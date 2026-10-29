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छठ-दिवाली पर कैसे जाएं घर! जेब जला रहा हवाई सफर; सात गुना तक महंगा हुआ किराया

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनियों का तर्क है कि एयरलाइन मांग और सीटों की उपलब्धता के आधार पर किराया तय करती हैं। सस्ती सीटें जल्द बुक होने के बाद लोगों को महंगे टिकट खरीदने पड़ते हैं। इससे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं।

Indira Gandhi International (IGI) Airport, in New Delhi
दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े यात्री (फाइल फोटो)

इस बार दीवाली पर यात्रियों की जेब पर हवाई सफर भारी पड़ रहा है। विमानों के किराए में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश के कई प्रमुख हवाई मार्गों पर टिकट की कीमतें सामान्य दिनों के मुकाबले दो से सात गुना तक पहुंच गई हैं। ऐसे में दिवाली और छठ से पहले आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

उदाहरण के लिए दिल्ली-कोलकाता मार्ग पर सामान्य दिनों में हवाई किराया दस से 11 हजार रुपये के बीच रहता हैं, मगर छह नवंबर के लिए किराया 78,694 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, एक ही दिन और मार्ग पर सुबह की उड़ान के मुकाबले दोपहर और शाम की उड़ानों के टिकट काफी महंगे हैं।

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समय के हिसाब से भी बदल रहे दाम

विमानन कंपनी और समय के हिसाब से किराए में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। बुधवार को बेंगलुरु से दिल्ली की छह नवंबर की सुबह पांच बजे की उड़ान का टिकट करीब 15,901 रुपये मिल रहा था। वहीं इसी दिन दोपहर 3:45 बजे की उड़ान का किराया 40,506 रुपये तक पहुंच गया। दो महानगरों के बीच की उड़ानों के अलावा एक से दूसरे राज्य की राजधानी और पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ने वाले हवाई मार्गों पर भी यही हालात हैं।

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किराया बढ़ने की क्या वजह?

नौकरी, कारोबार के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले लोग त्योहार पर घर लौटते हैं। इससे खास तारीख पर मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा एयरलाइन मांग और सीटों की उपलब्धता के आधार पर किराया तय करती हैं। सस्ती सीटें जल्द बुक होने के बाद लोगों को महंगे टिकट खरीदने पड़ते हैं। कुछ मार्गों पर सीधी उड़ानों और उपलब्ध सीटों की संख्या सीमित होने से भी किराया बढ़ता है। वहीं घरेलू उड़ानों की क्षमता में कमी और ईंधन की बढ़ती लागत भी किराए बढ़ने की एक वजह है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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