छठ-दिवाली पर कैसे जाएं घर! जेब जला रहा हवाई सफर; सात गुना तक महंगा हुआ किराया

कंपनियों का तर्क है कि एयरलाइन मांग और सीटों की उपलब्धता के आधार पर किराया तय करती हैं। सस्ती सीटें जल्द बुक होने के बाद लोगों को महंगे टिकट खरीदने पड़ते हैं। इससे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं।

इस बार दीवाली पर यात्रियों की जेब पर हवाई सफर भारी पड़ रहा है। विमानों के किराए में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश के कई प्रमुख हवाई मार्गों पर टिकट की कीमतें सामान्य दिनों के मुकाबले दो से सात गुना तक पहुंच गई हैं। ऐसे में दिवाली और छठ से पहले आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

उदाहरण के लिए दिल्ली-कोलकाता मार्ग पर सामान्य दिनों में हवाई किराया दस से 11 हजार रुपये के बीच रहता हैं, मगर छह नवंबर के लिए किराया 78,694 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, एक ही दिन और मार्ग पर सुबह की उड़ान के मुकाबले दोपहर और शाम की उड़ानों के टिकट काफी महंगे हैं।

समय के हिसाब से भी बदल रहे दाम विमानन कंपनी और समय के हिसाब से किराए में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। बुधवार को बेंगलुरु से दिल्ली की छह नवंबर की सुबह पांच बजे की उड़ान का टिकट करीब 15,901 रुपये मिल रहा था। वहीं इसी दिन दोपहर 3:45 बजे की उड़ान का किराया 40,506 रुपये तक पहुंच गया। दो महानगरों के बीच की उड़ानों के अलावा एक से दूसरे राज्य की राजधानी और पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ने वाले हवाई मार्गों पर भी यही हालात हैं।