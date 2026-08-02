हिमाचल, उत्तराखंड, दक्षिण भारत समेत 6 राज्यों में अचानक बाढ़ का खतरा, अगले 24 घंटे भारी
IMD Flash Flood Alert: IMD ने अगले 24 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख….के कई जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। जानें किन-किन इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा है और मौसम विभाग ने लोगों को क्या सलाह दी है।
IMD Flash Flood Alert: मौसम विभाग ने देश के पहाड़ी और तटीय राज्यों के कई संवेदनशील जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, लगातार और तेज बारिश होने की वजह से कई इलाकों में मिट्टी पूरी तरह पानी सोख चुकी है। ऐसी स्थिति में निचले इलाकों में सड़कों और जमीनों पर पानी भर सकता है और नदियों-नालों में अचानक उफान आने से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं।
हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के इन इलाकों में बाढ़ का अलर्ट
मौसम विभाग के रविवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों के नदी-नालों वाले क्षेत्रों में अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसी तरह, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, पुलवामा, रामबन, श्रीनगर, उधमपुर, कारगिल और लेह जिलों के कई इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड और कर्नाटक और केरल का क्या है हाल
उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने और पानी भरने का जोखिम जताया गया है।
दूसरी तरफ, दक्षिण भारत के राज्यों में भी मौसम को लेकर चिंता बनी हुई है। तटीय कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में भारी जलभराव की आशंका जतायी गयी है।
केरल और माहे के अलप्पुझा, एर्नाकुलम, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, पथानामथिट्टा, तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में भी अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
जानिए अन्य इलाकों का क्या है हाल
इसके अलावा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के चिकमगलूर, हासन, कोडगु और शिवमोग्गा जिलों के अलग-अलग इलाकों में अगले 24 घंटों के भीतर अचानक बाढ़ आने की आशंका जतायी गयी है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने सभी प्रभावित राज्यों के प्रशासन और स्थानीय लोगों को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है। लोगों को सलाह दी गयी है कि वे मौसम से जुड़ी ताजा जानकारियों पर नजर रखें, सुरक्षित जगहों पर रहें और नदियों, पहाड़ी ढलानों और पानी भरने वाले इलाकों से दूरी बनाकर रखें।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें