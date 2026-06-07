क्या मां ने 5 साल की बेटी को कार में बंद करके मार डाला? आशिक संग रहने में बनी रोड़ा

जांच के दौरान पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों से संदेह हुआ कि बच्ची की मौत स्वाभाविक नहीं थी। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस को ऐसे संकेत मिले हैं कि बच्ची को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था।

बेंगलुरु में 5 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले में करीब तीन महीने बाद बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआत में यह मामला दुर्घटना माना गया था और कहा गया था कि बच्ची कार में सो गई थी, लेकिन पुलिस जांच में कई संदिग्ध तथ्य सामने आने के बाद अब इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। पुलिस ने बच्ची की मां और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि शुरुआती बयान और बाद में सामने आए सबूतों में कई विरोधाभास पाए गए, जिसके बाद केस को दोबारा खोला गया।

मृत बच्ची की पहचान वेन्निला के रूप में हुई है। उसके पिता प्रवीण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसकी पत्नी प्रियंका और उसके करीबी मित्र मोहन की भूमिका बच्ची की मौत में हो सकती है। प्रियंका ने शुरू में कहा था कि उसने 24 मार्च की रात को बिरयानी खाई। इसके बाद वह AC चालू करके कार में सो गई थी, जबकि प्रियंका और मोहन पास के एक कैफे में गए थे। पुलिस के अनुसार, प्रियंका और मोहन एक-दूसरे के संपर्क में आए थे और बाद में साथ रहने लगे थे। इसी दौरान छोटी बच्ची भी मां के साथ रह रही थी। बच्ची की मौत मार्च में हुई थी, लेकिन उस समय इसे सामान्य मृत्यु या दुर्घटना बताने की कोशिश की गई थी।

पुलिस को क्यों हुआ संदेह जांच के दौरान पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों से संदेह हुआ कि बच्ची की मौत स्वाभाविक नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस को ऐसे संकेत मिले हैं कि बच्ची को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और बाद में उसकी मौत हुई। जांचकर्ताओं का मानना है कि बच्ची कथित तौर पर मां और उसके प्रेमी के रिश्ते में बाधा मानी जा रही थी। इन तथ्यों के सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।