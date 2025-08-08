यहां 5 जगहों पर मिले शव के पांच टुकड़े, पर सिर गायब; आंत से लेकर हथेली तक बरामद

पुलिस ने कहा है कि शुरुआत जांच से लग रहा है कि शव महिला का है, लेकिन बोन और टिश्यू एग्जामिनेशन के बाद ही पुष्टि हो सकेगी। पुलिस शहर और आसपास के गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल, शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

कर्नाटक के तुमकुरु जिले में शव के पांच टुकड़े शहर के अलग-अलग ठिकानों पर मिलने से हड़कंप मच गया है। खास बात है कि शव का सिर गायब है। फिलहाल, मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शुरुआती जांच से संकेत मिल रहे हैं कि टुकड़े महिला के शव के हो सकते हैं, लेकिन अभी साफतौर पर कुछ नहीं कहा गया है। पुलिस शहर और आसपास के गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटा रही है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को चिंपागनहल्ली में एक कुत्ता मुंह में मानव हाथ को दबाकर झाड़ियों से बाहर आया। उसपर वहां मौजूद एक शख्स की नजर पड़ी। पहले तो वह कटा हुआ हाथ देखकर सकते में चला गया था। कुछ देर बाद जब उसने होश संभाला तो पुलिस को इस घटना की खबर की।

112 पर कॉल करने के बाद जांच शुरू की गई और पुलिस को 3 किलोमीटर के दायरे में शहर के 5 अलग-अलग ठिकानों पर मानव अंग मिले। इनमें दो हाथ, दो हथेलिया, एक मांस का टुकड़ा और आंतों के कुछ टुकड़े शामिल थे। ये सभी सड़ रहे थे। खास बात है कि अब तक पुलिस को शव का सिर नहीं मिला।

अखबार के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'शव के टुकड़े हाल ही में फेंके गए लग रहे हैं, लेकिन इनके सड़ने की शुरुआत हो चुकी है।' बेंगलुरु की फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर हैं और सबूत जुटा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा है कि शुरुआत जांच से लग रहा है कि शव महिला का है, लेकिन बोन और टिश्यू एग्जामिनेशन के बाद पुष्टि हो सकेगी।