Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लड़की को बचाने के लिए नदी में कूदे 5 लोग, सबकी मौत; नाबालिग बच गई

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग लड़की पड़ोसी गांवों में से एक की रहने वाली थी। वह परिवार के साथ नदी किनारे आई थी। तुंगभद्रा नदी में इस मौसम में तेज बहाव रहता है।

लड़की को बचाने के लिए नदी में कूदे 5 लोग, सबकी मौत; नाबालिग बच गई

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में तुंगभद्रा नदी में नाबालिग लड़की को बचाने के प्रयास में 5 लोगों की मौत हो गई। शनिवार शाम करीब 4:30 बजे यह घटना घटी जब लड़की नदी किनारे अपने पैर धो रही थी। अचानक तेज धारा में फिसलकर वह नदी में बहने लगी। आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए नदी में कूद पड़े। लेकिन दुर्भाग्यवश पांच लोग खुद ही तेज बहाव में फंस गए और उनकी जान चली गई, जबकि लड़की को किसी तरह बचा लिया गया।

ये भी पढ़ें:पाक US में हर महीने खर्च कर रहा ₹85509450, सामने आया गंदी लॉबिंग का काला सच

इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ दी है। स्थानीय लोगों में दुख और आक्रोश का माहौल है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग लड़की पड़ोसी गांवों में से एक की रहने वाली थी। वह परिवार के साथ नदी किनारे आई थी। तुंगभद्रा नदी इस मौसम में तेज बहाव वाली रहती है, जिसके कारण छोटी-छोटी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें:भारत-बांग्लादेश के बीच DG रैंक की नई दिल्ली में होगी बैठक, किन मुद्दों पर फोकस

घटना के बारे में पुलिस ने क्या बताया

पुलिस के अनुसार, पांच लोगों ने बिना सोचे-समझे लड़की की जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। सभी मृतक आसपास के गांवों के निवासी थे और वे एक-दूसरे को जानते थे। मौत की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। राज्य आपदा प्रबंधन बल (SDRF) की टीमों को भी बुलाया गया है। SDRF की डाइविंग टीम लगातार नदी में तलाश अभियान चला रही है ताकि पांचों शवों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। नदी का बहाव तेज होने के कारण शवों को खोजने में दिक्कत आ रही है।

ये भी पढ़ें:7 साल पहले डीके शिवकुमार ने खाई थी एक कसम, क्या अब क्लीन शेव में दिखेंगे?

प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार अब अकेले हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नदी के खतरनाक इलाकों में बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यह घटना एक बार फिर से नदियों में सुरक्षा उपायों की कमी और जागरूकता की आवश्यकता को दर्शाती है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Andhra Pradesh Ganga River Death
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।