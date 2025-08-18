Five people died and four injured due to electric shock in Hyderabad हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, जन्माष्टमी समारोह के दौरान करंट लगने से 5 की मौत, 4 घायल, India News in Hindi - Hindustan
हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, जन्माष्टमी समारोह के दौरान करंट लगने से 5 की मौत, 4 घायल

हैदराबाद में श्री कृष्णाष्टमी समारोह के दौरान उप्पल थाना क्षेत्र के रामंतपुर गोखले नगर में एक दुखद हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

Varta हैदराबादMon, 18 Aug 2025 12:20 PM
हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, जन्माष्टमी समारोह के दौरान करंट लगने से 5 की मौत, 4 घायल

तेलंगाना के हैदराबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। रविवार-सोमवार रात श्री कृष्णाष्टमी समारोह के दौरान एक दुखद हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, उप्पल थाना इलाके के रामंतपुर गोखले नगर में एक रथ के बिजली के तारों से टकराने के कारण करंट लगने से पांच लोगों की मौत हो गई। इस घटना में चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

करंट लगने से 5 की मौत

हादसा उस समय हुआ जब यादव संगम समारोह हॉल में आयोजित जुलूस में भगवान कृष्ण की मूर्ति वाले रथ को 9 लोग खींच रहे थे। इस दौरान रथ ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया, जिससे जोरदार करंट का झटका लगा। घटना में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कृष्ण यादव (24), श्रीकांत रेड्डी (35), सुरेश यादव (34), रुद्र विकास (39) और राजेंद्र रेड्डी (39) के रूप में हुई। वहीं, चार घायलों को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है।

परिवहन मंत्री ने जताया दुख

वहीं, इस घटना पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली, घायलों की स्थिति का जायजा लिया और बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और बारिश के दौरान बिजली के तारों के पास सावधानी बरतने की सलाह दी।

सरकार से मदद की मांग

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने भी इस हादसे को हृदयविदारक बताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही सरकार से पीड़ित परिवारों की मदद, बेहतर चिकित्सा सुविधा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

