मौत को पांच दिन, अब तक नहीं हो पाया IPS पूरन कुमार का अंतिम संस्कार; पोस्टमार्टम पर विवाद

हरियाणा में एडीजीपी की रैंक वाले आईपीएस अधिकारी वाई पुरान कुमार की कथित खुदकुशी को पांच दिन बीत रहे हैं। अब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT बनाने का ऐलान किया गया है।

हरियाणा में एडीजीपी रहे 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। वाई पूरन कुमार के परिवार ने उनके पोस्टमॉर्टम के लिए अब तक सहमति नहीं जताई है। बीते मंगलवार को उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा और आईजी पुष्पेंद्र कुमार उनके परिवार से मिलने और उन्हें मनाने पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमॉर्टम होगा। पोस्टमार्टम से पहले उनका पार्थिव शरीर परिवार को दिखाया जाएगा।

IAS पत्नी ने एफआईआर पर उठाए सवाल वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी ने पुलिस को पत्र लिखकर एफआईआर में अधूरी जानकारी दर्ज करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर में सभी अभियुक्तों के नाम स्पष्ट तरीके से जब्त किए जाने चाहिए। इस मामले में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारिया के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।

करीबी रिश्तेदार, AAP नेता ने क्या कहा बठिंडा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमित रतन ने कहा है कि परिजनों की असहमति के बावजूद श्री पूरनकुमार का पोस्टमार्टम जबरदस्ती कराया जा रहा है। रतन, पूरन कुमार की पत्नी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अमनीत पी. कुमार के भाई हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने परिवार से बिना पूछे शव को 'शिफ्ट' किया है। उन्होंने कहा, "हमारे साथ धोखा हो रहा है। पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरन कुमार के पोस्टमॉर्टम के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पूरन कुमार की मौत पर गहरा दुख जताया है। वहीं उन्होंने नौकरशाही में संकीर्ण मानसिकता और जाति, धर्म और भाषा के आधार पर असहिष्णुता को लेकर सरकार की निंदा की है।