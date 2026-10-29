BJD के पांच विधायकों को हाई कोर्ट का मिला नोटिस, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का है मामला
जिन पांच विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अरविंद महापात्र, सनातन महाकुड, चक्रमणि कान्हर, सौविक बिस्वाल और सुबासिनी जेना हैं। जेना को पहले ही बीजद से निलंबित किया जा चुका है।
उड़ीसा हाई कोर्ट ने बीजू जनता दल (BJD) के पांच विधायकों को 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के सामूहिक फैसले के खिलाफ जाने और 'क्रॉस वोटिंग' करने के आरोप में उन्हें अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति एम. एस. साहू ने पांचों विधायकों को चार दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में तथ्यों के आधार पर सुनवाई के लिए 11 जनवरी, 2027 की तारीख तय की गई है।
जिन पांच विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अरविंद महापात्र, सनातन महाकुड, चक्रमणि कान्हर, सौविक बिस्वाल और सुबासिनी जेना हैं। जेना को पहले ही बीजद से निलंबित किया जा चुका है। राज्यसभा चुनाव के दौरान आरोप लगे थे कि बीजद के आठ विधायकों ने पार्टी के फैसले के खिलाफ मतदान किया। इसे ध्यान में रखते हुए बीजद ने उनकी सदस्यता रद्द करने का अनुरोध करते हुए ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सूरमा पाढ़ी के समक्ष याचिका दायर की थी। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने याचिकाओं में प्रक्रियागत खामियों का हवाला देते हुए इस साल जून में सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
बाद में बीजद की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उन्होंने ओडिशा उच्च न्यायालय में आठ याचिकाएं दायर कीं, जिनमें से पांच पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। बीजद ने अपनी याचिका में दलील दी कि विधानसभा अध्यक्ष ने उसका पक्ष सुने बिना ही याचिका खारिज कर दी। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था। विधानसभा अध्यक्ष ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। अब पांच विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।
महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने कहा, ''ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष ने जून में बीजद की ओर से दायर याचिका को विस्तृत आदेश के जरिए खारिज कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए पार्टी ने उच्च न्यायालय में आठ याचिकाएं दायर कीं, जिनमें से पांच पर आज सुनवाई हुई।'' इस बीच, पार्टी की ओर से याचिका दायर करने वाली बीजद की उपाध्यक्ष और विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने पांच बागी विधायकों को उच्च न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किए जाने का स्वागत किया।
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