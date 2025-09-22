fisherman found idols of the naag devta immediately taken to the police station. मछुआरे ने समंदर में फेंका जाल तो फंस गईं नाग देवता की मूर्तियां, तत्काल थाने पहुंचाया, India News in Hindi - Hindustan
मछुआरे ने समंदर में फेंका जाल तो फंस गईं नाग देवता की मूर्तियां, तत्काल थाने पहुंचाया

केरल के मलप्पुरम में एक मछुआरे ने समंदर में जाल फेंका तो अजीब चीजें उसके जाल में फंस गईं। बाहर निकालकर देखा तो ये दो नाग देवता की पीतल की मूर्तियां थीं।

Mon, 22 Sep 2025
केरल के मलप्पुरम में रविवार को एक मछुआरे को समुद्र में जाल लगाते समय एक बेहद असामान्य ‘शिकार’ हाथ लगा, जब मछलियों की जगह उसके जाल में नाग देवता की दो मूर्तियां फंसी मिलीं। जिले के ओझिकोड के पास पुथिया कडप्पुरम के निवासी रसल समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, तभी उनके जाल में ये मूर्तियां फंसकर आ गईं।

बताया जा रहा है कि पीतल की बनी प्रत्येक मूर्ति का वजन करीब पांच किलोग्राम है। रसल को समझ नहीं आया कि उन्हें आगे क्या करना है, इसलिए वह ये मूर्तियां लेकर तानूर के स्थानीय पुलिस थाने पहुंचे और उन्हें सौंप दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “हमें नहीं पता कि मूर्तियां समुद्र में कैसे पहुंचीं। हम हर संभावित पहलू की जांच कर रहे हैं।”

अधिकारियों ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये मूर्तियां चोरी की गई थीं या फेंक दी गई थीं। अधिकारी ने कहा, “यदि मूर्तियां चोरी की हैं तो खबर सुनने के बाद मूर्तियों का मालिक संभवतः सामने आएगा।” फिलहाल इन मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है।

बता दें कि मछुआरों के हाथ अकसर अजीब चीजें लग जाती हैं। हालांकि नाग देवता की मूर्तियां मिलना बेहद अजीब है। पुलिस का कहना है कि यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि मूर्तियां कितनी पुरानी हैं।

