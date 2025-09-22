मछुआरे ने समंदर में फेंका जाल तो फंस गईं नाग देवता की मूर्तियां, तत्काल थाने पहुंचाया

केरल के मलप्पुरम में एक मछुआरे ने समंदर में जाल फेंका तो अजीब चीजें उसके जाल में फंस गईं। बाहर निकालकर देखा तो ये दो नाग देवता की पीतल की मूर्तियां थीं।

केरल के मलप्पुरम में रविवार को एक मछुआरे को समुद्र में जाल लगाते समय एक बेहद असामान्य ‘शिकार’ हाथ लगा, जब मछलियों की जगह उसके जाल में नाग देवता की दो मूर्तियां फंसी मिलीं। जिले के ओझिकोड के पास पुथिया कडप्पुरम के निवासी रसल समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, तभी उनके जाल में ये मूर्तियां फंसकर आ गईं।

बताया जा रहा है कि पीतल की बनी प्रत्येक मूर्ति का वजन करीब पांच किलोग्राम है। रसल को समझ नहीं आया कि उन्हें आगे क्या करना है, इसलिए वह ये मूर्तियां लेकर तानूर के स्थानीय पुलिस थाने पहुंचे और उन्हें सौंप दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “हमें नहीं पता कि मूर्तियां समुद्र में कैसे पहुंचीं। हम हर संभावित पहलू की जांच कर रहे हैं।”

अधिकारियों ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये मूर्तियां चोरी की गई थीं या फेंक दी गई थीं। अधिकारी ने कहा, “यदि मूर्तियां चोरी की हैं तो खबर सुनने के बाद मूर्तियों का मालिक संभवतः सामने आएगा।” फिलहाल इन मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है।