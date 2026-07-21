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पहली बार PM आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल और प्रियंका गांधी, खरगे के घर से पैदल चलकर पहुंचे

By Pramod Praveen
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प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर कांग्रेस पार्टी का धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।

मदन जैड़ा, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुल खरगे समेत कांग्रेस के कई नेता धरने पर बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस धरना स्थल तक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास से करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे थे। ये लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।

धरना स्थल पर दो CM भी

बताया जा रहा है कि पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के इस धरने की मुख्य वजह लोकसभा में स्पीकर द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दा को नहीं उठाने देना है। माना जाता है कि संसद में गतिरोध के बाद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि चलो, इस मुद्दे पर अब प्रधानमंत्री को जगाते हैं। धरना स्थल पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ वहां दो मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी भी देखी गई। इनमें एक केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन हैं और दूसरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता वहां राहुल से मुलाकात करने के बाद चले गए।

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'प्रधानमंत्री इस्तीफा दो' के नारे

ये नेता छात्रों के खिलाफ कल पुलिस के बल प्रयोग के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री के आवास '7 लोक कल्याण मार्ग' के निकट धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने यहां 'प्रधानमंत्री इस्तीफा दो' के नारे लगाए। इससे पहले, राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए।

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घायल छात्रों से मिले राहुल-प्रियंका

उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से यह भी कहा कि छात्रों की पिटाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी त्यागपत्र देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा, ''हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष को बात करने नहीं दिया जाता। ये सदन उन्हीं युवाओं का है जिन पर सरकार लाठी चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। बच्चों की बात सुनी जाए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। '' कांग्रेस के दोनों प्रमुख नेताओं ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर घायल छात्रों से मुलाकात भी की।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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