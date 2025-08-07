दोस्ती, किसान; नुकसान और सम्मान! ट्रंप टैरिफ पर पहली बार PM मोदी ने US को दिए चार बड़े संदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने दूर बैठे ट्रंप को दोस्ती का भी पाठ पढ़ाया और दो टूक लहजे में कहा है कि मित्रता में बराबरी का ही रिश्ता होना चाहिए। अन्यथा वह हर कीमत चुकाने को तैयार हैं।

US Tariff Row: भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति और अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को परोक्ष रूप से साफ-साफ संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को दो टूक कहा कि भारत अपने किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 फीसदी करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का यह बयान आया है।

हालांकि, दोनों देश अभी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। यह व्यापार समझौता भारत के कृषि और डेयरी बाजार तक अधिक पहुंच की अमेरिका की मांग के बीच हो रहा है। अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और इथेनॉल जैसे उत्पादों पर शुल्क कम करने के साथ-साथ अपने डेयरी उत्पादों को भारत तक पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि भारत इन मांगों का विरोध कर रहा है क्योंकि इनका सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा।

राष्ट्रहित ही सर्वोपरि पीएम मोदी ने प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की जन्मशती के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। अपनों की जिसमें भलाई, वही कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशु पालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा।’’ इसके बाद उन्होंने कहा, ‘‘मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशु पालकों के लिए आज भारत तैयार है।’’

किसानों के हित से कोई समझौता नहीं प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनीं, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है।" उन्होंने कहा कि किसानों को हरेक सुविधा पहुंचाकर, उन्हें आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है और ये भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा।

व्यक्तिगत कीमत चुकाने को तैयार प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।’’

सम्मान से समझौता नहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अमेरिका का जिक्र तो नहीं किया लेकिन उन्होंने सांकेतिक भाषा में कह दिया कि भारत अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है और उसकी टैरिफ टैक्टिक्स से बिन्दुस्तान डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि अमेरिकी दबाव की नीति भारत पर बेअसर रहने वाली है और ट्रंप के प्रेशर डिप्लोमेसी के आगे भारत सरेंडर नहीं करने वाला है।