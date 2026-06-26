Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहली बार सामने आए 'ऑपरेशन सिंदूर' के 6 शहीदों के नाम, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिली जगह

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन सिंदूर में जिन 6 भारतीय जवानों की जान गई थी उनके नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किए गए हैं। बता दें कि पहले उन शहीदों ने नाम सार्वजनिक नहीं किए गए थे। 

पहली बार सामने आए 'ऑपरेशन सिंदूर' के 6 शहीदों के नाम, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिली जगह

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' को एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पहली बार सेना ने उन 6 जवानों के नाम सार्वजनिक किए हैं जो कि इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए हैं। बता दें कि सेना के ऑपरेशन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे और कम से कम 9 ठिकान नेस्तनाबूत कर दिए गए थे।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिली जगह

नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइ पर उन 6 शहीदों के नाम बताए गए हैं। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में भी उनके नाम को जगह दी गई है। इन शहीदों में सूबेदार मेजर पवन कुमार (हेडक्वार्टर्स 10 इन्फैंट्री ब्रिगेडट), राइफलमैन सुनील कुमार (जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री वीर चक्र), लांस नायक दिनेश कुमार (5 फील्ड रेजिमेंट), एविएशन टेक्नीशियन मूद मुरलीनायक (851 लाइट रेजिमेंट), हवलदार सुनील कुमार सिंह (237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी) और सर्जेंट सुरेंद्र कुमार (वायु मेडल, 39 विंग) का नाम शामिल है।

ये भी पढ़ें:ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल फाइटर जेट को खरीदेगा बांग्लादेश, भारत के लिए खतरा?

नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3डी दीवार पर इन शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। बता दें कि 6 मई की रात से ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया था। इसके बाद चार दिनों तक सीमा पर तनातनी रही। पाकिस्तान ने भी हमले करने की कोशिश की लेकिन उसकी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। आखिर में पाकिस्तान को गिड़गिड़ना पड़ा और फिर तनाव कम किया गया।

पहलगाम की वादियों में घूमने आए मासूम पर्यटकों को आतंकियों ने निशाना बनाया था और 26 लोग मारे गए थे। इस हमले को लेकर अब भी खुलासे हो रहे हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि आतंकियों को फोन से पता चला है कि एक सप्ताह पहले ही इस हमले की साजिश रची गई थी। आतंकी अपने पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में। आपस में संपर्क साधने के लिए वे ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:जैश कमांडर के प्यार में डूबी हुई थी बबीता, शादी करने जाना चाहती थी पाकिस्तान

28 जुलाई 2025 को श्रीनगर के पास दाचीगाम में ऑपरेशन महादेव के दौरान ती नआतंकियों को मार गिराया गया था। फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान हबीब ताहिर उर्फ जिबरान और हमजा अफगानी को ढेर करने के बाद उनके पास से दो फोन मिले थे। ये फोन पाकस्तान से खरीदा गए थे।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
operation sindoor
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।