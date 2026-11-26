थलपति विजय सरकार ने तमिलनाडु में पहली बार दी ऐसी सौगात! इन पुरुष कर्मियों को एकमुश्त 15 दिन छुट्टी का ऐलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भावस्था की अवधि मां और बच्चे दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और प्रत्याशित मां और बाद में बच्चे की देखभाल में शारीरिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करने में पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने राज्य की महिला कर्मचारियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के जैसा ही राज्य सरकार के विवाहित कर्मचारियों के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। राज्य में पहली बार सरकारी पुरुष कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई है। सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुरुष सरकारी कर्मचारी 15 दिन के पितृत्व अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। वे यह अवकाश बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म के छह महीने के भीतर ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री थलपति विजय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह घोषणा करते हुए बताया कि इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। यह अवकाश प्रसव से 15 दिन पहले या बाद में अथवा बच्चे के जन्म की तिथि से छह माह के भीतर लिया जा सकेगा। सीएम विजय ने कहा कि महिला कर्मचारियों को मिलने वाले 365 दिन के मातृत्व अवकाश के अनुरूप पुरुष सरकारी कर्मचारियों के पितृत्व अवकाश की मांग पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 15 दिन का अवकाश स्वीकृत किया है।
उन्होंने कहा कि गर्भावस्था की अवधि मां और बच्चे दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और प्रत्याशित मां और बाद में बच्चे की देखभाल में शारीरिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करने में पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि महिला सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला 365 दिन का मातृत्व अवकाश मातृत्व और बाल कल्याण के महत्व को दर्शाता है।
इसी प्रकार, पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश प्रदान करने से पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने में पिता की भूमिका सुनिश्चित होगी और बच्चे के पालन-पोषण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसी कारण सरकार ने पुरुष कर्मचारियों के अनुरोध पर सकारात्मक विचार करते हुए उन्हें 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।