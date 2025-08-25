first time after Pahalgam India contacts Pakistan alert issued regarding flood पहलगाम के बाद पहली बार भारत ने पाक को भेजा संदेश, पड़ोसी देश में जारी हो गया अलर्ट, India News in Hindi - Hindustan
पहलगाम के बाद पहली बार भारत ने पाक को भेजा संदेश, पड़ोसी देश में जारी हो गया अलर्ट

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान से सीधा संपर्क किया है। यह संपर्क पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किया गया है। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 10:19 AM
पहलगाम के बाद पहली बार भारत ने पाक को भेजा संदेश, पड़ोसी देश में जारी हो गया अलर्ट

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव की वजह से सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का आदेश दे दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान से संपर्क किया है। यह संपर्क भी बाढ़ के खतरे से पाकिस्तान का आगाह करने के लिए किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान को बताया है कि जम्मू में तवी नदी में भयंकर बाढ़ आने की आशंका है। इसका असर पाकिस्तान में भी बड़े स्तर पर हो सकता है। भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तानी प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है।

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के बर्बाद कर दिया। वहीं बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला शुरू कर दिया जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले के बाद पाकिस्तान का दर्द और बढ़ गया है। दरअसल सिंधु नदी बेसिन की नदियां भारत से ही पाकिस्तान की ओर बढ़ती हैं। ऐसे में भारत के नियंत्रण से पाकिस्तान में जल संकट खड़ा हो सकता है। इतने के बावजूद भारत ने आम जनता की जान की परवाह करते हुए पाकिस्तान को बाढ़ के खतरे के प्रति अलर्ट किया है।

भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट बता दिया है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई जाती तब तक सिंधु जल संधि सस्पेंड रहेगी। परेशान पाकिस्तान ने जब अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय का रुख किया तब भी भारत ने बता दिया कि यह मामला द्विपक्षीय है। वहीं भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं है।

बाढ़ से जूझ रहा पाकिस्तान, चली गई सैकड़ों की जान

मूसलाधार बारिश और नदियों का जल स्तर बढ़ने की वजह से पाकिस्तान पहले से ही बाढ़ से जूझ रहा है। पंजाब प्रांत में मूसलाधार बारिश और आगामी 48 घंटों तक इसके जारी रहने से नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए बाढ़ प्रभावित जिलों से पिछले 24 घंटों में लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

पंजाब आपातकालीन बचाव सेवा 1122 के प्रवक्ता फारूक अहमद ने एक बयान में बताया, ‘कसूर, ओकारा, पाकपट्टन, बहावलनगर और वेहारी के कई गांवों के जलमग्न होने की वजह से वहां से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।’ उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों से शनिवार से अब तक लगभग 20,000 लोगों को निकाला गया है, वे सिंधु, चिनाब, रावी, सतलुज और झेलम नदियों के निकट हैं।

अहमद ने कहा, ‘सतलुज और रावी नदी के किनारे बसी आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम पूरा हो गया है।’ प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने कहा कि 27 अगस्त तक मानसून के सक्रिय रहने के पूर्वानुमान की वजह से कई जिलों में आपातकालीन अभियान चलाए जा रहे हैं। पीडीएमए के मुताबिक गंडासिंह वाला में सतलुज नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। उसने चेतावनी दी, ‘गंडासिंह वाला में स्थिति गंभीर है और अगले 48 घंटों तक ऐसे ही बने रहने की आशंका है।’ (भाषा से इनपुट्स के साथ)

