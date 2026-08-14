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पहले सम्मान छीना, अब माफी; सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ बुरा बोलने वाले BJP सांसद पर क्यों नरम हुए शुभेंदु

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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इस मामले पर पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कानून अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रहा है। इस पूरे मामले में राज्य के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में छह एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पहले सम्मान छीना, अब माफी; सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ बुरा बोलने वाले BJP सांसद पर क्यों नरम हुए शुभेंदु
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नरम हुए तेवर।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद पनपा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद नगेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज का 'बंग विभूषण' सम्मान वापस ले लिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। विवाद गहराता देख अनंत महाराज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है।

भाजपा सांसद अनंत महाराज के इस क्षमा-याचना पत्र और बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने इसे एक सकारात्मक पहल करार दिया। भवानीपुर में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अनंत महाराज ने जो टिप्पणी की थी वह निश्चित रूप से क्षमा के योग्य नहीं है। हालांकि, हमें उनकी उम्र और वरिष्ठता का भी सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, "वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं। कल देर रात उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो संदेश जारी किया है और अपनी गलती का एहसास किया है, उसे सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में वह बोलते समय सतर्क रहेंगे, जो कि एक अच्छा कदम है।"

इस मामले पर पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कानून अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रहा है। इस पूरे मामले में राज्य के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में छह एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने अब तक कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी अनंत महाराज के गृह जिले कूचबिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार लोगों में उत्तम बर्मन नाम का एक शिक्षक भी शामिल है। शुक्रवार को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।

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सोशल मीडिया पर नफरत या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वाले 282 पोस्ट को हटा दिया गया है, जबकि कई संदिग्ध फेसबुक अकाउंट को राज्य पुलिस की तकनीकी टीम द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है।

क्या था अनंत महाराज का बयान?

राज्यसभा सांसद अनंत महाराज द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर टिप्पणी किए जाने के बाद से ही राज्य भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। व्यापक आलोचना और दबाव के बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर 17 सेकंड का एक वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "नेताजी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए वीडियो संदेश" अपनी सफाई में अनंत महाराज ने कहा, "नेताजी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यदि मेरे किसी अनजाने या अनिच्छुक बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए मैं हृदय से माफी मांगता हूं और बेहद दुखी हूं।"

पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री शंकर घोष ने इस मामले में अधिक उदार रुख अपनाते हुए कहा, "अगर कोई अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, तो हमारा समाज इतना उदार है कि उसे माफ कर सके। गलती मानना या क्षमा मांगना कोई अहंकार की लड़ाई नहीं है। हर बात में गिरफ्तारी ही अंतिम समाधान नहीं होती। जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मान ली है तो विषय को यहीं समाप्त समझा जाना चाहिए। हालांकि, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भविष्य में किसी को भी अनावश्यक टिप्पणी से बचना चाहिए।"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


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Suvendu Adhikari
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