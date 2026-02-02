Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsFirst reaction of PM Modi over tariff cut by us president Donald Trump says partnership will be taken to new heights
नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे साझेदारी; 18% टैरिफ करने पर PM मोदी का पहला पोस्ट; ट्रंप का यूं जताया आभार

संक्षेप:

Feb 02, 2026 11:54 pm IST
अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर पहले लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को अब 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। अमेरिका के इस कदम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत और टैरिफ घटाने के उनके ऐलान के बाद अपने पहले सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस साझेदारी को नई उंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा कि खुशी है कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब टैरिफ कम होकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद।"

PM मोदी ने आगे लिखा, “जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत ज़रूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।”

पहले अमेरिकी राजदूत ने दी थी बातचीत की जानकारी

इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर एक संक्षिप्त पोस्ट में दोनों नेताओं के बीच बातचीत की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने बातचीत का विस्तृत विवरण नहीं दिया।ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर यह बातचीत उस दिन हुई, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा शुरू की। इसके पहले गोर ने पोस्ट में लिखा, ''राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें।''

मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे जयशंकर

पिछले कुछ हफ्तों में दोनों पक्षों ने संबंधों में तल्खी को दूर करने और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास किए हैं। जयशंकर की अमेरिका यात्रा को भी काफी हद तक इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, जयशंकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए वहां जा रहे हैं।

