नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे साझेदारी; 18% टैरिफ करने पर PM मोदी का पहला पोस्ट; ट्रंप का यूं जताया आभार

अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर पहले लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को अब 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। अमेरिका के इस कदम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत और टैरिफ घटाने के उनके ऐलान के बाद अपने पहले सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस साझेदारी को नई उंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा कि खुशी है कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब टैरिफ कम होकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद।"

PM मोदी ने आगे लिखा, “जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत ज़रूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।”

पहले अमेरिकी राजदूत ने दी थी बातचीत की जानकारी इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर एक संक्षिप्त पोस्ट में दोनों नेताओं के बीच बातचीत की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने बातचीत का विस्तृत विवरण नहीं दिया।ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर यह बातचीत उस दिन हुई, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा शुरू की। इसके पहले गोर ने पोस्ट में लिखा, ''राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें।''