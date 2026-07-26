नहीं रहे NSG के पहले प्रमुख आरटी नागरानी, स्वर्ण मंदिर में ‘ऑपरेशन ब्लैक थंडर-1’ को किया था लीड
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से हथियारबंद आतंकियों को बाहर निकालने के लिए 1986 में 'ऑपरेशन ब्लैक थंडर-1' का नेतृत्व करने वाले और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के प्रथम प्रमुख आरटी नागरानी का रविवार को यहां निधन हो गया।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से हथियारबंद आतंकियों को बाहर निकालने के लिए 1986 में 'ऑपरेशन ब्लैक थंडर-1' का नेतृत्व करने वाले और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के प्रथम प्रमुख आरटी नागरानी का रविवार को यहां निधन हो गया। वह 98 साल के थे। अधिकारियों के मुताबिक एनएसजी के पहले महानिदेशक अस्वस्थ थे और दक्षिण दिल्ली स्थित उनके घर पर उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। नागरानी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के आंध्र प्रदेश कैडर के 1951 बैच के अधिकारी थे। उन्होंने 17 अगस्त 1984 से 25 सितंबर 1986 तक 'ब्लैक कैट्स' कमांडो फोर्स का नेतृत्व किया।
क्या बोले वर्तमान एनएसजी चीफ
एनएसजी के महानिदेशक ब्रिघु श्रीनिवासन, जो इसके 25वें प्रमुख हैं, ने नागरानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहाकि उन्होंने एक ऐसा अनूठा बल बनाया जो दुनिया में कहीं और नहीं है। उन्होंने कहाकि संस्थापक द्वारा स्थापित मूल्यों और आदर्शों ने ही वह मजबूत आधार प्रदान किया है जिस पर हमारा सबसे बेहतरीन बल टिका हुआ है। श्रीनिवासन ने कहाकि हम सचमुच उनके जैसे महान लोगों के कंधों पर खड़े हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर-1, 30 अप्रैल 1986 की रात स्वर्ण मंदिर परिसर में शुरू हुआ और अगले दिन सुबह तक चला।
एनएसजी ने जताया शोक
एनएसजी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपने पहले प्रमुख को श्रद्धांजलि दी। इसने पोस्ट में कहाकि एक दूरदर्शी नेता और संस्था निर्माता के तौर पर, नागरानी ने असाधारण दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के साथ एनएसजी की नींव रखी।
पोस्ट के अनुसार, ‘उनके नेतृत्व ने वे मूल्य, अनुशासन और कामकाज के तौर-तरीके स्थापित किए, जिसने इस बल को भारत के मुख्य आतंकवाद-रोधी बदल में बदल दिया। यह अपनी सटीकता, साहस और बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है।’ नागरानी 1987 में सेवानिवृत्त हुए थे और उनके परिवार में तीन बेटे हैं।
क्या था ऑपरेशन ब्लैक थंडर-1
ऑपरेशन ब्लैक थंडर-1, 30 अप्रैल 1986 को हुआ था। करीब 3 महीनों से 200 कट्टरपंथी सिख आतंकी मंदिर परिसर पर कब्जा कर रहे थे। इसके खिलाफ ऑपरेशन की कमान जूलियो रिबेरो ने संभाली, जो उस समय पंजाब के डीजीपी थे। लगभग 300 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो ने सीमा सुरक्षा बल के 700 सैनिकों के साथ सिखों के सबसे पवित्र मंदिर स्वर्ण मंदिर पर धावा बोल दिया। इसके बाद करीब 200 सिख आतंकवादियों को पकड़ लिया गया। सरेंडर करने वाले उग्रवादियों के पास से हथियार बरामद हुए थे। एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए। आठ घंटे तक चले इस ऑपरेशन को शिरोमणि अकाली दल के पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला ने मंजूरी दी थी।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।