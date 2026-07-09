पहले कराओ NRC, फिर जनगणना: इस सीमाई राज्य में क्यों उठी मांग; 14 संगठनों की अपील से केंद्र को एक टेंशन

मणिपुर में मैतेई समुदाय से जुड़े 14 संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों से मुलाकात कर अपील की है कि राज्य में जनगणनी से पहले NRC कराया जाए।

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के कम से कम 14 मैतेई सिविल सोसाइटी संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 2027 की जनगणन प्रक्रिया से पहले NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स लागू करने की अपील की है। उनका कहना है कि मई 2023 से राज्य में चल रहे संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने के लिए यह जरूरी है। इस कदम से केंद्र सरकार के सामने एक नई उलझन पैदा हो गई है क्योंकि मैतेई-बहुल घाटी के समूहों ने जहां NRC लागू करने का ज़ोरदार समर्थन किया है, वहीं कुकी-ज़ो और नागा जैसे आदिवासी समूहों ने इस पर चिंता जताई है और कहा है कि NRC का इस्तेमाल उनके समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है।

इन संगठनों का कहना है कि राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव और कथित अवैध प्रवास को लेकर चिंताओं के समाधान के लिए यह कदम आवश्यक है। पांच से सात जुलाई तक दिल्ली दौरे पर रहे एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों से बुधवार को मुलाकात कर यह मांग रखी। बैठकों के बाद जारी एक बयान में संगठनों ने कहा कि उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया है कि मणिपुर में जनगणना-2027 की प्रक्रिया पूरी होने से पहले एनआरसी को अद्यतन करने की अधिसूचना जारी की जाए या दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संचालित की जाएं।

NRC होने तक जनगणना के आंकड़े जारी न करें संगठनों ने यह भी मांग की कि NRC की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य के जनगणना-2027 के अंतिम जनसंख्या आंकड़े जारी नहीं किए जाएं और उससे पहले लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया भी नहीं शुरू की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि म्यांमा से दशकों से जारी सीमा पार प्रवास के कारण मणिपुर की जनसांख्यिकीय संरचना में बदलाव आया है। उसने गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकीय परिवर्तन संबंधी उच्चस्तरीय समिति से इस मुद्दे की जांच को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।

NRC की मांग क्यों पकड़ रही जोर प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि मणिपुर विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों और जनवरी 2023 में राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए पत्राचार में भी राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग की गई थी। मई 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर में एनआरसी लागू करने की मांग कई मेइती संगठनों के बीच जोर पकड़ रही है। इन संगठनों का दावा है कि म्यांमा से अवैध प्रवास पर प्रभावी रोक नहीं लग पाने के कारण राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति प्रभावित हुई है। हालांकि, कुकी-जो और नागा जैसे आदिवासी संगठनों ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि संघर्ष की वजह प्रवास नहीं, बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दे हैं।