पहले कराओ NRC, फिर जनगणना: इस सीमाई राज्य में क्यों उठी मांग; 14 संगठनों की अपील से केंद्र को एक टेंशन
मणिपुर में मैतेई समुदाय से जुड़े 14 संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों से मुलाकात कर अपील की है कि राज्य में जनगणनी से पहले NRC कराया जाए।
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के कम से कम 14 मैतेई सिविल सोसाइटी संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 2027 की जनगणन प्रक्रिया से पहले NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स लागू करने की अपील की है। उनका कहना है कि मई 2023 से राज्य में चल रहे संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने के लिए यह जरूरी है। इस कदम से केंद्र सरकार के सामने एक नई उलझन पैदा हो गई है क्योंकि मैतेई-बहुल घाटी के समूहों ने जहां NRC लागू करने का ज़ोरदार समर्थन किया है, वहीं कुकी-ज़ो और नागा जैसे आदिवासी समूहों ने इस पर चिंता जताई है और कहा है कि NRC का इस्तेमाल उनके समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है।
इन संगठनों का कहना है कि राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव और कथित अवैध प्रवास को लेकर चिंताओं के समाधान के लिए यह कदम आवश्यक है। पांच से सात जुलाई तक दिल्ली दौरे पर रहे एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों से बुधवार को मुलाकात कर यह मांग रखी। बैठकों के बाद जारी एक बयान में संगठनों ने कहा कि उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया है कि मणिपुर में जनगणना-2027 की प्रक्रिया पूरी होने से पहले एनआरसी को अद्यतन करने की अधिसूचना जारी की जाए या दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संचालित की जाएं।
NRC होने तक जनगणना के आंकड़े जारी न करें
संगठनों ने यह भी मांग की कि NRC की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य के जनगणना-2027 के अंतिम जनसंख्या आंकड़े जारी नहीं किए जाएं और उससे पहले लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया भी नहीं शुरू की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि म्यांमा से दशकों से जारी सीमा पार प्रवास के कारण मणिपुर की जनसांख्यिकीय संरचना में बदलाव आया है। उसने गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकीय परिवर्तन संबंधी उच्चस्तरीय समिति से इस मुद्दे की जांच को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।
NRC की मांग क्यों पकड़ रही जोर
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि मणिपुर विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों और जनवरी 2023 में राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए पत्राचार में भी राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग की गई थी। मई 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर में एनआरसी लागू करने की मांग कई मेइती संगठनों के बीच जोर पकड़ रही है। इन संगठनों का दावा है कि म्यांमा से अवैध प्रवास पर प्रभावी रोक नहीं लग पाने के कारण राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति प्रभावित हुई है। हालांकि, कुकी-जो और नागा जैसे आदिवासी संगठनों ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि संघर्ष की वजह प्रवास नहीं, बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दे हैं।
जनसाख्यिकी बदलाव पर गहन अध्ययन की जरूरत
इस प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय का इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि कई जनजातियां खुली सीमा से भारत में दाखिल हुई हैं और 1950 के अनुसूचित जनजाति आदेश के तहत अनुसूचित जनजाति सूची का फायदा उठा रही हैं। बयान में कहा गया, "मणिपुर में जनसांख्यिकीय बदलावों का गहन अध्ययन करने की जरूरत है, जिसके कारण विभिन्न समुदायों ने अलग प्रशासन या ज़्यादा स्वायत्तता की मांग शुरू कर दी है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि मणिपुर में मौजूदा संघर्ष अवैध अप्रवासियों के कारण है, जो खुद को भारतीय नागरिक बताते हैं।" मैतेई समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का दावा है कि "मूल निवासियों" की चिंताओं को दूर करने के लिए अवैध अप्रवासियों (जो 1951 के बाद आकर बस गए थे) की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए NRC जरूरी है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।