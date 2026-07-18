हाइड्रोजन ट्रेन की आप रविवार से कर सकेंगे सवारी; जानें टाइमिंग, टिकट और स्टॉपेज

चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इस ट्रेन को तैयार किया है। इसे 74010 और 74009 ट्रेन नंबर दिए गए हैं। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी करीब दो घंटे में पूरी करेगी। अधिकतम गति 75 किमी प्रति घंटा होगी।

देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यात्री ट्रेन 19 जुलाई से हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच नियमित रूप से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का नाम 'नमो ग्रीन रेल' रखा गया है। इसका संचालन और रखरखाव उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल की ओर से किया जाएगा।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह ट्रेन रविवार से आम यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। भारतीय रेलवे के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इससे स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, भविष्य में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

हाइड्रोजन ईंधन की टाइमिंग हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनें डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जाती हैं। इन्हें भविष्य की तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इस ट्रेन को तैयार किया है। इसे 74010 और 74009 ट्रेन नंबर दिए गए हैं। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी करीब दो घंटे में पूरी करेगी। इसकी अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

यह ट्रेन सप्ताह के सातों दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 74010 सुबह 7:40 बजे जींद जंक्शन से रवाना होकर सुबह 9:40 बजे सोनीपत पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 74009 सुबह 10:40 बजे सोनीपत से चलेगी और दोपहर 1:00 बजे जींद पहुंचेगी।

हाइड्रोजन ईंधन के स्टॉपेज रेलवे का कहना है कि इस नई तकनीक वाली ट्रेन के सफल संचालन से आने वाले समय में देश के अन्य रेल मार्गों पर भी हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने का रास्ता आसान होगा। जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली यह ट्रेन कुल 14 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। रास्ते में यह 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें जींद सिटी, पांडू पिंडारा, ललित खेड़ा हॉल्ट, भंभेवा, ईशापुर खेड़ी हॉल्ट, बुटाना हॉल्ट, खंडारी हॉल्ट, गोहाना, राभड़ा हॉल्ट, लाठ हॉल्ट, मोहाना हरियाणा और बरवासनी हॉल्ट शामिल हैं। इस रेल सेवा से हरियाणा के कई छोटे शहरों और गांवों के लोगों को फायदा होगा। उन्हें पहले की तरह ही किराए में एक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा।