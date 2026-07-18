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हाइड्रोजन ट्रेन की आप रविवार से कर सकेंगे सवारी; जानें टाइमिंग, टिकट और स्टॉपेज

By Niteesh Kumar
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चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इस ट्रेन को तैयार किया है। इसे 74010 और 74009 ट्रेन नंबर दिए गए हैं। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी करीब दो घंटे में पूरी करेगी। अधिकतम गति 75 किमी प्रति घंटा होगी।

हाइड्रोजन ट्रेन की आप रविवार से कर सकेंगे सवारी; जानें टाइमिंग, टिकट और स्टॉपेज

देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यात्री ट्रेन 19 जुलाई से हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच नियमित रूप से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का नाम 'नमो ग्रीन रेल' रखा गया है। इसका संचालन और रखरखाव उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल की ओर से किया जाएगा।

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उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह ट्रेन रविवार से आम यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। भारतीय रेलवे के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इससे स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, भविष्य में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

हाइड्रोजन ईंधन की टाइमिंग

हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनें डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जाती हैं। इन्हें भविष्य की तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इस ट्रेन को तैयार किया है। इसे 74010 और 74009 ट्रेन नंबर दिए गए हैं। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी करीब दो घंटे में पूरी करेगी। इसकी अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

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यह ट्रेन सप्ताह के सातों दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 74010 सुबह 7:40 बजे जींद जंक्शन से रवाना होकर सुबह 9:40 बजे सोनीपत पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 74009 सुबह 10:40 बजे सोनीपत से चलेगी और दोपहर 1:00 बजे जींद पहुंचेगी।

हाइड्रोजन ईंधन के स्टॉपेज

रेलवे का कहना है कि इस नई तकनीक वाली ट्रेन के सफल संचालन से आने वाले समय में देश के अन्य रेल मार्गों पर भी हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने का रास्ता आसान होगा। जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली यह ट्रेन कुल 14 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। रास्ते में यह 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें जींद सिटी, पांडू पिंडारा, ललित खेड़ा हॉल्ट, भंभेवा, ईशापुर खेड़ी हॉल्ट, बुटाना हॉल्ट, खंडारी हॉल्ट, गोहाना, राभड़ा हॉल्ट, लाठ हॉल्ट, मोहाना हरियाणा और बरवासनी हॉल्ट शामिल हैं। इस रेल सेवा से हरियाणा के कई छोटे शहरों और गांवों के लोगों को फायदा होगा। उन्हें पहले की तरह ही किराए में एक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा।

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हाइड्रोजन ईंधन का किराया

रेलवे का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और नई तकनीक के उपयोग में भारत की पहचान भी मजबूत होगी। रेलवे ने इस ट्रेन का किराया भी आम डीएमयू ट्रेनों के बराबर रखा है। यानी यात्रियों को नई तकनीक वाली इस ट्रेन में सफर करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। साधारण श्रेणी में न्यूनतम किराया 10 रुपये और जींद से सोनीपत तक पूरे सफर का अधिकतम किराया 25 रुपये होगा।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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