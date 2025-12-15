रैली करनी है तो पहले माननी होगी 84 शर्तें, अभिनेता से नेता बने विजय के सामने क्या-क्या कंडीशन्स?

संक्षेप: अनुमति पत्र में रैली स्थल पर कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और कार्यक्रम स्थल के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने समेत कुल 84 शर्तें लगाई हैं। पुलिस ने एक शर्त यह भी रखी है कि रैली सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही करनी होगी।

अभिनेता से नेता बने दक्षिण भारत के मशहूर एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) तमिलनाडु के इरोड में 18 दिसंबर को एक रैली का आयोजन करना चाह रही थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी। इस पर पुलिस अधिकारियों ने पार्टी पर 84 शर्तों ठोकी हैं। हालांकि, रविवार को पुलिस अधिकारियों ने पार्टी को रैली करने की इजाजत दे दी है लेकिन अनुमति पत्र में कहा गया है कि रैली के आयोजकों को 50,000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा रैली के बाद कार्यक्रम स्थल को साफ करके उसकी मूल स्थिति में वापस करना होगा।

इरोड पुलिस ने यह अनुमति जारी की है। अनुमति पत्र में रैली स्थल पर कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और कार्यक्रम स्थल के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने समेत कुल 84 शर्तें लगाई हैं। पुलिस ने एक शर्त यह भी रखी है कि रैली सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही करनी होगी। पार्टी के मुख्य समन्वयक के. ए. सेंगोट्टैयन ने तीन दिन पहले पुलिस एवं राजस्व विभाग में एक आवेदन देकर विजय की सभा को विजयमंगलम में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न एक बजे तक आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।

27 सितंबर को करूर रैली में हुई थी भगदड़ बता दें कि इससे पहले इसी साल 27 सितंबर को टीवीके की करूर में एक रैली हुई थी, जिसमें भगदड़ मच गई थी। उस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस उस हादसे से भी सबक लेकर रैली को सुरक्षित बनाना चाह रही है। अब जिस भूमि पर रैली होनी है, वह भूमि हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR &CE) के नियंत्रण में स्थित एक निजी मंदिर की है। पुलिस ने आयोजकों से 84 मांगें पूरी करने को कहा लेकिन HR & CE ने तुरंत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं किया। रविवार को टीवीके प्रतिनिधियों की मंदिर प्राधिकारियों से मुलाकात के बाद, उन्होंने अपनी 16 एकड़ जमीन पर बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक एनओसी पुलिस को दी। इस पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस अधीक्षक ए. सुजाता ने पुलिसकर्मियों के साथ इलाके का दोबारा निरीक्षण किया और बैठक की अनुमति दी।

50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपोजिट करना होगा उन्होंने टीवीके को मंदिर के किराए के तौर पर 50 हजार रुपये और सुरक्षा जमा के तौर पर 50 हजार रुपये देने को कहा। टीवीके के पदाधिकारियों ने अनुमति देने के लिए पुलिस और एचआर एंड सीई का आभार व्यक्त किया। इससे पहले, सेंगोट्टैयन ने संवाददाताओं से कहा कि 18 दिसंबर को प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों का काम जारी है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ विजयमंगलम टोल नाके के पास स्थित प्रस्तावित बैठक स्थल का निरीक्षण किया।

टीवीके का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं सेंगोट्टैयन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे नेता को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त है। टीवीके का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जनता के अपार समर्थन के बल पर विजय अगले साल के चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे।’’ सभा की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि तैयारियां रविवार से शुरू हो गई हैं और लोग स्वयं आकर इसे देख सकते हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, “इस बारे में हमारे पार्टी प्रमुख स्वयं औपचारिक घोषणा करेंगे।”