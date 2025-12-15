Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsFirst Full fill 84 Conditions then organize Rally Tamilnadu police imposes hard rule over actor turned politician Vijay
रैली करनी है तो पहले माननी होगी 84 शर्तें, अभिनेता से नेता बने विजय के सामने क्या-क्या कंडीशन्स?

रैली करनी है तो पहले माननी होगी 84 शर्तें, अभिनेता से नेता बने विजय के सामने क्या-क्या कंडीशन्स?

संक्षेप:

अनुमति पत्र में रैली स्थल पर कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और कार्यक्रम स्थल के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने समेत कुल 84 शर्तें लगाई हैं। पुलिस ने एक शर्त यह भी रखी है कि रैली सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही करनी होगी।

Dec 15, 2025 04:15 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
share Share
Follow Us on

अभिनेता से नेता बने दक्षिण भारत के मशहूर एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) तमिलनाडु के इरोड में 18 दिसंबर को एक रैली का आयोजन करना चाह रही थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी। इस पर पुलिस अधिकारियों ने पार्टी पर 84 शर्तों ठोकी हैं। हालांकि, रविवार को पुलिस अधिकारियों ने पार्टी को रैली करने की इजाजत दे दी है लेकिन अनुमति पत्र में कहा गया है कि रैली के आयोजकों को 50,000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा रैली के बाद कार्यक्रम स्थल को साफ करके उसकी मूल स्थिति में वापस करना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इरोड पुलिस ने यह अनुमति जारी की है। अनुमति पत्र में रैली स्थल पर कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और कार्यक्रम स्थल के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने समेत कुल 84 शर्तें लगाई हैं। पुलिस ने एक शर्त यह भी रखी है कि रैली सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही करनी होगी। पार्टी के मुख्य समन्वयक के. ए. सेंगोट्टैयन ने तीन दिन पहले पुलिस एवं राजस्व विभाग में एक आवेदन देकर विजय की सभा को विजयमंगलम में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न एक बजे तक आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।

27 सितंबर को करूर रैली में हुई थी भगदड़

बता दें कि इससे पहले इसी साल 27 सितंबर को टीवीके की करूर में एक रैली हुई थी, जिसमें भगदड़ मच गई थी। उस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस उस हादसे से भी सबक लेकर रैली को सुरक्षित बनाना चाह रही है। अब जिस भूमि पर रैली होनी है, वह भूमि हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR &CE) के नियंत्रण में स्थित एक निजी मंदिर की है। पुलिस ने आयोजकों से 84 मांगें पूरी करने को कहा लेकिन HR & CE ने तुरंत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं किया। रविवार को टीवीके प्रतिनिधियों की मंदिर प्राधिकारियों से मुलाकात के बाद, उन्होंने अपनी 16 एकड़ जमीन पर बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक एनओसी पुलिस को दी। इस पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस अधीक्षक ए. सुजाता ने पुलिसकर्मियों के साथ इलाके का दोबारा निरीक्षण किया और बैठक की अनुमति दी।

50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपोजिट करना होगा

उन्होंने टीवीके को मंदिर के किराए के तौर पर 50 हजार रुपये और सुरक्षा जमा के तौर पर 50 हजार रुपये देने को कहा। टीवीके के पदाधिकारियों ने अनुमति देने के लिए पुलिस और एचआर एंड सीई का आभार व्यक्त किया। इससे पहले, सेंगोट्टैयन ने संवाददाताओं से कहा कि 18 दिसंबर को प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों का काम जारी है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ विजयमंगलम टोल नाके के पास स्थित प्रस्तावित बैठक स्थल का निरीक्षण किया।

टीवीके का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं

सेंगोट्टैयन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे नेता को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त है। टीवीके का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जनता के अपार समर्थन के बल पर विजय अगले साल के चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे।’’ सभा की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि तैयारियां रविवार से शुरू हो गई हैं और लोग स्वयं आकर इसे देख सकते हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, “इस बारे में हमारे पार्टी प्रमुख स्वयं औपचारिक घोषणा करेंगे।”

अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता वी के शशिकला के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होने की अटकलों पर पूछे जाने पर सेंगोट्टैयन ने कहा, “इस बारे में आप उनसे ही पूछिए। चुनावी परिदृश्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। हमें इंतजार करना होगा।” नौ बार विधायक और मंत्री रह चुके सेंगोट्टैयन 27 नवंबर को टीवीके प्रमुख विजय की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी का मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया था। (भाषा इनपुट्स के साथ)

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Tamil Nadu Tamilnadu tamilnadu stampede
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।