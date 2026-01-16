ईरान से भारतीयों को लेकर आएगी आज पहली फ्लाइट, तेहरान में एयर स्ट्राइक का है खौफ

संक्षेप: यह विमान दिल्ली आएगा, जिसमें 300 लोग सवार होंगे। अमेरिका की ओर से ईरान पर हवाई हमले होने का खतरा है और इसी के चलते भारतीय दूतावास ने अपील की है कि यहां से लोग निकल जाएं। बता दें कि तेहरान ने अस्थायी तौर पर कमर्शल फ्लाइट्स के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है।

ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आशंकाओं के चलते भारत भी अलर्ट है। भारत के तेहरान स्थित दूतावास ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे किसी भी हाल में ईरान से बाहर निकल जाएं। इस बीच ईरान से भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली आने वाली है। शुक्रवार यह विमान दिल्ली आएगा, जिसमें 300 लोग सवार होंगे। अमेरिका की ओर से ईरान पर हवाई हमले होने का खतरा है और इसी के चलते भारतीय दूतावास ने अपील की है कि यहां से लोग निकल जाएं। बता दें कि तेहरान ने अस्थायी तौर पर कमर्शल फ्लाइट्स के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आशंकाओं के बादल जिस तरह मंडरा रहे हैं, उससे ईरान में रहने वाले भारत के लोगों के लिए खतरे की स्थिति है। ऐसे में उन्हें पहले ही निकालने की तैयारी विदेश मंत्रालय कर रहा है। इसी के तहत आज पहला विमान 300 भारतीयों को लेकर दिल्ली आएगा। इसके लिए भारत सरकार कई एयरलाइन कंपनियों के संपर्क में है और ईरान से लोगों को लाने के लिए चार्टर फ्लाइट्स की व्यवस्था भी की जा रही है। विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कई बार सरकार से अपील कर चुके हैं कि ईरान में फंसे लोगों को निकालने की व्यवस्था की जाए। भारत के करीब 5000 छात्र ऐसे हैं, जो ईरान में पढ़ रहे हैं।