Hindi NewsIndia Newsfirst emergency flight from iran will reach to india today amid war crisis
ईरान से भारतीयों को लेकर आएगी आज पहली फ्लाइट, तेहरान में एयर स्ट्राइक का है खौफ

ईरान से भारतीयों को लेकर आएगी आज पहली फ्लाइट, तेहरान में एयर स्ट्राइक का है खौफ

संक्षेप:

यह विमान दिल्ली आएगा, जिसमें 300 लोग सवार होंगे। अमेरिका की ओर से ईरान पर हवाई हमले होने का खतरा है और इसी के चलते भारतीय दूतावास ने अपील की है कि यहां से लोग निकल जाएं। बता दें कि तेहरान ने अस्थायी तौर पर कमर्शल फ्लाइट्स के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है।

Jan 16, 2026 10:44 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आशंकाओं के चलते भारत भी अलर्ट है। भारत के तेहरान स्थित दूतावास ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे किसी भी हाल में ईरान से बाहर निकल जाएं। इस बीच ईरान से भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली आने वाली है। शुक्रवार यह विमान दिल्ली आएगा, जिसमें 300 लोग सवार होंगे। अमेरिका की ओर से ईरान पर हवाई हमले होने का खतरा है और इसी के चलते भारतीय दूतावास ने अपील की है कि यहां से लोग निकल जाएं। बता दें कि तेहरान ने अस्थायी तौर पर कमर्शल फ्लाइट्स के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया था।

भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आशंकाओं के बादल जिस तरह मंडरा रहे हैं, उससे ईरान में रहने वाले भारत के लोगों के लिए खतरे की स्थिति है। ऐसे में उन्हें पहले ही निकालने की तैयारी विदेश मंत्रालय कर रहा है। इसी के तहत आज पहला विमान 300 भारतीयों को लेकर दिल्ली आएगा। इसके लिए भारत सरकार कई एयरलाइन कंपनियों के संपर्क में है और ईरान से लोगों को लाने के लिए चार्टर फ्लाइट्स की व्यवस्था भी की जा रही है। विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कई बार सरकार से अपील कर चुके हैं कि ईरान में फंसे लोगों को निकालने की व्यवस्था की जाए। भारत के करीब 5000 छात्र ऐसे हैं, जो ईरान में पढ़ रहे हैं।

कुल मिलाकर 10 हजार लोग ईरान में हैं, जो भारतीय हैं। इन सभी की सुरक्षा की चिंता सरकार को है और उन्हें निकालने की तैयारी है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ईरान में पढ़ने वाले 70 से 80 बच्चों के परिजनों ने उनसे अपील की है और बच्चों को वापस लाने में मदद की मांग की है। ये छात्र ईरान की शाहिद बेहेस्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में हमारे ऐसे सैकड़ों छात्र हैं, जो फिलहाल असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समस्या यह भी है कि कुछ बच्चे गरीब परिवारों से हैं और उनके पास टिकट खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में सरकार से ही उम्मीद है कि इन लोगों को लेकर आया जाए।

