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पहले धर्मेंद्र प्रधान का दिलाओ इस्तीफा, फिर संसद में होगी चर्चा: राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे की खुली चुनौती

By Pramod Praveen
एएनआई, नई दिल्ली
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने बुधवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया।

पहले धर्मेंद्र प्रधान का दिलाओ इस्तीफा, फिर संसद में होगी चर्चा: राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे की खुली चुनौती

संसद के मॉनसून सत्र का आज (बुधवार, 22 जुलाई को) तीसरा दिन है। आज भी दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। हंगामे के चलते उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। उससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे नहीं लेती, तब तक सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए खरगे ने सदन के अंदर ज़ोरदार विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

विपक्ष के एकजुट मोर्चे का नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री पद नहीं छोड़ते, तब तक सदन में कोई बहस या चर्चा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसके बाद जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का भी जिक्र किया। हंगामे और गरमा-गरम कार्यवाही के दौरान खरगे ने कहा, “NEET पर निष्पक्ष चर्चा के लिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कोई बहस नहीं होगी।”

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लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार NEET-UG अनियमितताओं के बारे में सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही नड्डा ने कहा, "INDI गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर-ज़िम्मेदाराना है। हम संसद में इस अलोकतांत्रिक व्यवहार को साफ तौर पर देख सकते हैं। संसदीय मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है।"

सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार

नड्डा ने आगे कहा, “संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी-अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा, हमारी सरकार NEET पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मामलों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार पारदर्शी है। यह ऐसी सरकार है जो हमेशा लोगों के हित में काम करती है। इसलिए, हम उनकी (विपक्ष की) जन-विरोधी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं। वे लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं।”

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राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित

इस दौरान सदन में हंगामा होता रहा। इसी बीच, राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 3 बजे तक के लिए फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ काले कपड़े पहनकर विरोध-प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत कई नेता मौजूद थे।

छात्रों की मांगें जायज़ हैं: प्रियंका

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों की मांगें जायज़ हैं और वे अपने अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, “शिक्षा का बजट 1.4 लाख करोड़ रुपये है, लेकिन आप अडानी और अंबानी के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज़ माफ़ कर रहे हैं। छात्र एक जायज़ संघर्ष कर रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन छात्रों और संसद में जो हो रहा है, वह अलोकतांत्रिक है।”

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“हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे”

कल पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और पुलिस द्वारा नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "मैंने कल ही कहा था कि यह लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। वे तानाशाही की तरह काम कर रहे हैं। वे सांसदों का सम्मान नहीं करते। वे उन लोगों को भी परेशान करते हैं जो नियमों के अनुसार विरोध करते हैं। BJP-RSS के स्वयंसेवक बिना बैज के पुलिस के साथ काम करते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों और कांग्रेस नेताओं को डराते-धमकाते हैं... अगर आप हमारे वरिष्ठ नेताओं को दबाने की कोशिश करेंगे, तो लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। तब आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ आपने जो किया, उस पर आपको पछतावा होगा... हम उन्हें दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन लड़ते रहेंगे।"

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लेखक के बारे में

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प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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