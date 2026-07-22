पहले धर्मेंद्र प्रधान का दिलाओ इस्तीफा, फिर संसद में होगी चर्चा: राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे की खुली चुनौती

नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने बुधवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया।

संसद के मॉनसून सत्र का आज (बुधवार, 22 जुलाई को) तीसरा दिन है। आज भी दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। हंगामे के चलते उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। उससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे नहीं लेती, तब तक सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए खरगे ने सदन के अंदर ज़ोरदार विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

विपक्ष के एकजुट मोर्चे का नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री पद नहीं छोड़ते, तब तक सदन में कोई बहस या चर्चा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसके बाद जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का भी जिक्र किया। हंगामे और गरमा-गरम कार्यवाही के दौरान खरगे ने कहा, “NEET पर निष्पक्ष चर्चा के लिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कोई बहस नहीं होगी।”

लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार NEET-UG अनियमितताओं के बारे में सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही नड्डा ने कहा, "INDI गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर-ज़िम्मेदाराना है। हम संसद में इस अलोकतांत्रिक व्यवहार को साफ तौर पर देख सकते हैं। संसदीय मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है।"

सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नड्डा ने आगे कहा, “संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी-अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा, हमारी सरकार NEET पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मामलों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार पारदर्शी है। यह ऐसी सरकार है जो हमेशा लोगों के हित में काम करती है। इसलिए, हम उनकी (विपक्ष की) जन-विरोधी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं। वे लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं।”

राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित इस दौरान सदन में हंगामा होता रहा। इसी बीच, राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 3 बजे तक के लिए फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ काले कपड़े पहनकर विरोध-प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत कई नेता मौजूद थे।

छात्रों की मांगें जायज़ हैं: प्रियंका कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों की मांगें जायज़ हैं और वे अपने अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, “शिक्षा का बजट 1.4 लाख करोड़ रुपये है, लेकिन आप अडानी और अंबानी के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज़ माफ़ कर रहे हैं। छात्र एक जायज़ संघर्ष कर रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन छात्रों और संसद में जो हो रहा है, वह अलोकतांत्रिक है।”