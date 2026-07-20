Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बड़ी कामयाबी: इस भयावह बीमारी की आ गई पहली वैक्सीन, बिना टेस्ट के लग सकेगी खुराक

By Jagriti Kumari
रॉयटर्स, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भारत में डेंगू के मामले पिछले 2 दशकों में 11 गुना बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में डेंगू के कुल मामलों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अकेले भारत में दर्ज किया जाता है। ऐसे में यह मंजूरी चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

बड़ी कामयाबी: इस भयावह बीमारी की आ गई पहली वैक्सीन, बिना टेस्ट के लग सकेगी खुराक

भारत में डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब देश में डेंगू का इलाज वैक्सीन आ संभव होगा। जापानी दवा निर्माता कंपनी टाकेडा फार्मास्युटिकल की डेंगू वैक्सीन 'क्यूडेंगा' (QDENGA) को भारतीय ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह भारत में स्वीकृत होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। कंपनी की भारतीय यूनिट ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी दी है।

जानकारी के मुताबिक यह एक टेट्रावेलेंट लाइव-अटेनुएटेड वैक्सीन है, जिसे डेंगू वायरस के चारों वेरियंट से सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस वैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ हो या नहीं, दोनों स्थितियों में दिया जा सकता है। इसके लिए टीकाकरण से पहले किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं होगी। कंपनी के अनुसार लंबे समय के क्लिनिकल डेटा से साबित हुआ है कि यह वैक्सीन डेंगू की बीमारी और इसके कारण अस्पताल में भर्ती होने से बहुत अधिक सुरक्षा मुहैया करा सकती है।

ये भी पढ़ें:बिहार के भागलपुर में कोरोना वायरस की दस्तक, 65 साल के बुजुर्ग संक्रमित

इससे पहले वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए टाकेडा ने साल 2024 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ एक बड़ी साझेदारी की थी। इस समझौते के तहत, बायोलॉजिकल ई सालाना 5 करोड़ खुराक तैयार करने की क्षमता विकसित कर रही है। इससे टाकेडा ने इस दशक के अंत तक दुनिया भर में हर साल 10 करोड़ खुराक बनाने का लक्ष्य बनाया है।

ये भी पढ़ें:गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 3 की मौत, 4 का इलाज जारी; जानिए इसके नाम की कहानी

टाकेडा के इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट्स के प्रमुख महेंद्र नायक ने एक बयान बताया, "2022 में लॉन्च होने के बाद से QDENGA को अब तक 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी है और दुनिया भर में इसकी 3.2 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।” बता दें कि पिछले 2 दशकों में भारत में डेंगू के मामले 11 गुना बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में डेंगू के कुल मामलों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अकेले भारत में दर्ज किया जाता है। ऐसे में यह मंजूरी बेहद अहम मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें:फिर लौट रहा कोरोना? आंध्र के बाद महाराष्ट्र में 3 साल बाद मिले केस, कैसी हालत?

डेंगू के क्या हैं लक्षण?

डेंगू की बात करें तो यह बीमारी मुख्य रूप से मॉनसून के दौरान संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू के प्रमुख लक्षणों में अचानक तेज बुखार, आंखों के पीछे तेज दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द, लगातार सिरदर्द, त्वचा पर चकत्ते, मतली और उल्टी आना शामिल हैं। गंभीर स्थिति में प्लेटलेट्स तेजी से गिर सकते हैं और मसूड़ों या नाक से खून आने की समस्या भी हो सकती है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Dengue Vaccine
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी नवीनतम खबरों और पल-पल की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करे । CJP Sansad March LIVE , Jantar Mantar Protest LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।