बड़ी कामयाबी: इस भयावह बीमारी की आ गई पहली वैक्सीन, बिना टेस्ट के लग सकेगी खुराक

भारत में डेंगू के मामले पिछले 2 दशकों में 11 गुना बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में डेंगू के कुल मामलों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अकेले भारत में दर्ज किया जाता है। ऐसे में यह मंजूरी चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

भारत में डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब देश में डेंगू का इलाज वैक्सीन आ संभव होगा। जापानी दवा निर्माता कंपनी टाकेडा फार्मास्युटिकल की डेंगू वैक्सीन 'क्यूडेंगा' (QDENGA) को भारतीय ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह भारत में स्वीकृत होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। कंपनी की भारतीय यूनिट ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी दी है।

जानकारी के मुताबिक यह एक टेट्रावेलेंट लाइव-अटेनुएटेड वैक्सीन है, जिसे डेंगू वायरस के चारों वेरियंट से सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस वैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ हो या नहीं, दोनों स्थितियों में दिया जा सकता है। इसके लिए टीकाकरण से पहले किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं होगी। कंपनी के अनुसार लंबे समय के क्लिनिकल डेटा से साबित हुआ है कि यह वैक्सीन डेंगू की बीमारी और इसके कारण अस्पताल में भर्ती होने से बहुत अधिक सुरक्षा मुहैया करा सकती है।

इससे पहले वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए टाकेडा ने साल 2024 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ एक बड़ी साझेदारी की थी। इस समझौते के तहत, बायोलॉजिकल ई सालाना 5 करोड़ खुराक तैयार करने की क्षमता विकसित कर रही है। इससे टाकेडा ने इस दशक के अंत तक दुनिया भर में हर साल 10 करोड़ खुराक बनाने का लक्ष्य बनाया है।

टाकेडा के इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट्स के प्रमुख महेंद्र नायक ने एक बयान बताया, "2022 में लॉन्च होने के बाद से QDENGA को अब तक 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी है और दुनिया भर में इसकी 3.2 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।” बता दें कि पिछले 2 दशकों में भारत में डेंगू के मामले 11 गुना बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में डेंगू के कुल मामलों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अकेले भारत में दर्ज किया जाता है। ऐसे में यह मंजूरी बेहद अहम मानी जा रही है।