रविवार को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पर गोलीबारी हुई है। टीम ने एक आदमी को हिरासत में लिया, जबकि उसका साथी भाग गया।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ से एक बड़ी खबर सामने आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की एक टीम पर गोलीबारी की घटना हुई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों के अनुसार, टीम ने एक आदमी को हिरासत में ले लिया, जबकि उसका साथी अधिकारियों पर गोली चलाकर मौके से भाग गया। घटना कालीबाड़ी इलाके के पास एक चेकपॉइंट पर हुई। दरअसल, NCB टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में नशीले पदार्थ ले जाने वाली एक गाड़ी गुजर सकती है। इसी सूचना के आधार पर टीम ने चेकपॉइंट पर वाहनों की जांच कर रही थी।

इसी दौरान टीम ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी में दो लोग सवार थे। जब गाड़ी रोकी गई, तो दोनों में से एक व्यक्ति ने अचानक पिस्तौल निकालकर NCB अधिकारियों पर गोली चला दी और मौका पाते ही भाग निकला। गोलीबारी के कारण इलाके में थोड़ी देर के लिए तनाव फैल गया। NCB अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर जवाबी गोली नहीं चलाई।

उनका कहना था कि आसपास आम लोग मौजूद थे और किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा था, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद टीम ने एक को हिरासत में ले लिया और गाड़ी को जब्त कर लिया। हालांकि अभी तक भागने वाले संदिग्ध की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस और NCB की टीमें इलाके में उसकी तलाश कर रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है।

ड्रग तस्करी के मामले में चार गिरफ्तार इसी बीच जम्मू में एक अलग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई डोमाना इलाके में उधेवाला के पास की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में हेरोइन की तस्करी हो रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आदित्य कुमार, अमरजीत सिंह, अमित चिब और अनिल सिंह नाम के चार लोगों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15.31 ग्राम हेरोइन और एक वजन तौलने वाली मशीन बरामद हुई। वजन तौलने वाली मशीन मिलने से पुलिस को शक है कि ये लोग नशे की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं।