जम्मू-कश्मीर के कठुआ में NCB टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग, चेकपॉइंट पर अफरा-तफरी
रविवार को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पर गोलीबारी हुई है। टीम ने एक आदमी को हिरासत में लिया, जबकि उसका साथी भाग गया।
जम्मू-कश्मीर के कठुआ से एक बड़ी खबर सामने आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की एक टीम पर गोलीबारी की घटना हुई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों के अनुसार, टीम ने एक आदमी को हिरासत में ले लिया, जबकि उसका साथी अधिकारियों पर गोली चलाकर मौके से भाग गया। घटना कालीबाड़ी इलाके के पास एक चेकपॉइंट पर हुई। दरअसल, NCB टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में नशीले पदार्थ ले जाने वाली एक गाड़ी गुजर सकती है। इसी सूचना के आधार पर टीम ने चेकपॉइंट पर वाहनों की जांच कर रही थी।
इसी दौरान टीम ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी में दो लोग सवार थे। जब गाड़ी रोकी गई, तो दोनों में से एक व्यक्ति ने अचानक पिस्तौल निकालकर NCB अधिकारियों पर गोली चला दी और मौका पाते ही भाग निकला। गोलीबारी के कारण इलाके में थोड़ी देर के लिए तनाव फैल गया। NCB अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर जवाबी गोली नहीं चलाई।
उनका कहना था कि आसपास आम लोग मौजूद थे और किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा था, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद टीम ने एक को हिरासत में ले लिया और गाड़ी को जब्त कर लिया। हालांकि अभी तक भागने वाले संदिग्ध की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस और NCB की टीमें इलाके में उसकी तलाश कर रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है।
ड्रग तस्करी के मामले में चार गिरफ्तार
इसी बीच जम्मू में एक अलग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई डोमाना इलाके में उधेवाला के पास की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में हेरोइन की तस्करी हो रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आदित्य कुमार, अमरजीत सिंह, अमित चिब और अनिल सिंह नाम के चार लोगों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15.31 ग्राम हेरोइन और एक वजन तौलने वाली मशीन बरामद हुई। वजन तौलने वाली मशीन मिलने से पुलिस को शक है कि ये लोग नशे की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं।
पुलिस ने इन चारों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारियों का कहना है कि वे हेरोइन का स्रोत पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही यह भी देख रहे हैं कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें