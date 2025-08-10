Firing continues between security forces and terrorists in Gul area of Kishtwar in Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड में सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़, गोलीबारी जारी, India News in Hindi - Hindustan
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड में सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़, गोलीबारी जारी

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के गुल इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी। वाइट नाइट कॉर्प्स ने जानकारी देते हुए कहा कि गोलीबारी हुई है, फिलहाल अभियान चल रहा है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 09:36 AM
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। किश्तवाड के दुल इलाके खुफिया जानकारी के आधार पर चल रहे एक अभियान के दौरान जवानों का इन आतंकियों से सामना हुआ। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि गोलीबारी हुई है, फिलहाल अभियान जारी है।

घाटी में चल रहा यह अभियान कुलगाम में जारी ऑपरेशन के बाद शुरू हुआ है। कुलगाम में आतंकियों से जारी मुठभेड़ लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह को वीरगति प्राप्त हुई है। ऑपरेशन ओखल पिछले नौ दिनों से जारी है।

चिनार कोर ने इस अभियान में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। पोस्ट में लिखा, "चिनार कोर राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीरों, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करता है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। भारतीय सेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। अभियान जारी है।"

अपडेट की जा रही है।

