बंगाल में BJP कार्यकर्ता के घर फायरिंग, UP मौलाना बोले- मुसलमानों को रोने का वक्त आ गया; टॉप-5
Top News Today: पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले तनाव बढ़ गया है। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने रविवार को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नोआपारा क्षेत्र में बाइक सवार हथियारबंद लोगों ने भाजपा पदाधिकारी कुंदन सिंह के घर पर हमला कर गोलीबारी की। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…
Top News Today: पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले तनाव बढ़ गया है। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने रविवार को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नोआपारा क्षेत्र में बाइक सवार हथियारबंद लोगों ने भाजपा पदाधिकारी कुंदन सिंह के घर पर हमला कर गोलीबारी की।अर्जुन सिंह ने इस घटना को लेकर बैरकपुर पुलिस पर भी सवाल उठाए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिश अंसारी ने पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले दी गई अपनी तकरीर में कहा कि बंगाल वालों तुम्हें मुबारक, तुम यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया। बंगाल वालों ने चुनाव में जो गलती की है, उसे मुसलमान ही भुगतेंगे। मुसलमानों के लिए अब रोने का वक्त आ गया है।
बंगाल में मतगणना से पहले बवाल: भाजपा कार्यकर्ता के घर गोलीबारी
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले हिंसा की एक और घटना सामने आई है। भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि नोआपारा क्षेत्र में बाइक सवार हथियारबंद हमलावरों ने भाजपा पदाधिकारी कुंदन सिंह के घर पर गोलीबारी की। बैरकपुर पुलिस ने मामले में दो आरोपियों अमन चौधरी और आकाश चौधरी उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गारुलिया के निवासी हैं। पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। पढ़ें पूरी खबर...
‘मुसलमानों का रोने का वक्त आ गया’
चार मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के एक मौलाना का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौलाना ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘शेर’ करार देते हुए विवादित टिप्पणी की, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि टीएमसी और भाजपा, दोनों पार्टियां बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। पढ़ें पूरी खबर..
'बृजभूषण सिंह ने मेरा भी शोषण किया'
सीनियर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रविवार को बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने उनका भी यौन शोषण किया था। उन्होंने दावा किया कि वह उन छह महिला पहलवानों में शामिल हैं, जिन्होंने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। विनेश ने आगामी राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट को लेकर चेतावनी दी कि गोंडा में यदि उनके या उनकी टीम के सदस्यों के साथ कोई अप्रिय घटना घटी तो भारत सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने पक्षपातपूर्ण फैसलों की आशंका जताते हुए कहा कि बृजभूषण सिंह से जुड़े लोगों का टूर्नामेंट के परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है। लगभग 18 महीने बाद कॉम्पिटिटिव कुश्ती में वापसी कर रही विनेश ने वीडियो संदेश जारी कर यह बयान दिया है। पढ़ें पूरी खबर...
‘कोई नेता हमारे घर न आए’
महाराष्ट्र के पुणे जिले की भोर तहसील में चार वर्षीय नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न के बाद हत्या के मामले में पीड़िता के पिता ने बेहद आक्रोश जताया है। पिता ने वीडियो संदेश में कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, कोई नेता हमारे घर श्रद्धांजलि देने न आए। उन्होंने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग भी की। पुलिस के अनुसार, 65 वर्षीय मजदूर आरोपी ने खाना खिलाने के लालच में बच्ची को मवेशी बाड़े में ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। आरोपी का आपराधिक इतिहास पहले से है। पढ़ें पूरी खबर...
ईरान के होर्मुज स्ट्रेट से थके खाड़ी देश, अब नए वैकल्पिक रास्तों पर जोर
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की दखलअंदाजी से खाड़ी देश परेशान हैं। अब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्किए समेत खाड़ी राष्ट्र होर्मुज और लाल सागर पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने में जुट गए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पाइपलाइन, रेलवे लाइन और नए समुद्री मार्गों पर निवेश की योजनाएं तेज हो गई हैं। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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