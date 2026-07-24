पश्चिम बंगाल में दो BSF जवानों की मौत, कैंप में साथी ने ही बरसाईं गोलियां; एक की हालत गंभीर

पश्चिम बंगाल के मालदा में BSF हेडक्वार्टर में आराम कर रहे दो जवानों के ऊपर उनके साथी ने ही फायर खोल दिया। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया है।

पश्चिम बंगाल के मालदा मे सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान ने कैंप के अंदर गोलीबारी कर दी। इस घटना में दो जवानों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कथित तौर आरोपी जवान के ऊपर पहले भी साथियों पर गोली चलाने के आरोप लग चुके हैं। हाल ही में उसकी सजा पूरी होने के बाद उसे घर भेजने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच यह घटनाक्रम हो गया। दो जवानों की हत्या के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल माल्दा के बैष्णव नगर स्थित बीएसएफ हेडक्वार्टर में गुरुवार को यह घटना हुई है। यहां पर 119वीं बटालियन के एक जवान ने कैंप में ही आराम कर रहे 71वीं बटालियन के जवानों पर फायर खोल दिया। जवानों को कई गोलियां लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दो को तुरंत ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक जवान अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ का निवासी है आरोपी जवान अधिकारियों ने बताया कि आरोपी जवान की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी शिवम मिश्रा के रूप में हुई है। उसके ऊपर पहले भी साथियों के ऊपर गोली चलाने का आरोप लग चुका है। एक साल पहले हुए इस मामले में उसे बीएसएफ के कानून के तहत सजा दी गई थी। सजा पूरी होने के बाद उसे घर भेजने की तैयारी चल रही थी। वहीं, मृतक जवानों में बिहार के छपरा जिले के रहने वाले अजय कुमार सिंह और महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली के रहने वाले अंबादास के रूप में हुई है। इसके अलावा घायल जवान की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी विकास वर्मा के रूप में हुई है, जिनका इलाज इस वक्त मालदा मेडीकल कॉलेज में किया जा रहा है।