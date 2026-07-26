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क्या सीधे रद्द की जा सकती है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR? कैसे अपना वादा पूरा करेगी सरकार

By Ankit Ojha
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दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एफआईआर वापस लेने का मतलब है कि सरकार अब मुकदमा नहीं लड़ेगी या फिर इस मामले में आगे की जांच नहीं की जाएगी। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से इस मामले में कोई निर्देश नहीं मिला है। 

CJP Protest
दिल्ली पुलिस

सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपनी जो भी तीन प्रमुख मांगें रखी थीं, उनमें से एक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को वापस लेना भी था। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने से पहले भी सरकार ने उन्हें इसका भरोसा जताया था। शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हालांकि अभी एफआईआर वापस लेने को लेकर दिल्ली पुलिस को कोई निर्देश सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से निर्देशों का इंतजार है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें सरकार की ओर से किसी आधिकारिक निर्देश का इंतजार है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के बाद 22 जुलाई को केस दर्ज किए गए थे। वहीं सरकार से बातचीत करने के बाद सीजेपी ने कहा था, 'हमने अपनी मांगें सरकार के सामने डीटेल में रखी हैं और उनपर चर्चा की है। पहला बिंदु यही था कि प्रदर्शनाकिरियों के खिलाफ कोई एफआईआर ना दर्ज की जाए। अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसे वापस ले लिया जाए।'

क्या सीधे रद्द की जा सकती है एफआईआर?

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया कि FIR वापस लेने जैसे शब्द केवल समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। इसको तीन तरीके से ट्रीट किया जा सकात है। एक तो एफआईआर के बाद जांच करके चार्जशीट फाइल की जाए और केस को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाए। तीसरा सरकार की तरफ से मुकदमा वापस ले लिया जाए।

अधिकारी ने कहा कि अगर सरकार कहेगी कि वह अभियोग वापस ले रही है तो फिर इस एफआईआर को लेकर आगे कोई जांच नहीं की जाएगी। सीजेपी ने दावा किया है कि सरकार ने एफआईआर व वापस लेने की बात लिखित में कही है। पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई को हुए उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद 15 एफआईआर दर्ज की गई थीं। पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई को 129 जवान घायल हो गए थे। इसके अलावा 60 प्रदर्शनकारियों को चोटें आई थीं। इस झड़प में 11 अधिकारी भी घायल हुए थे।

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक एफआईआर कर्तव्य पथ पुलिस सटेशन में दर्ज की गई थी। यह एक इन्सपेक्टर की शिकायत पर दर्ज हुई थी और बीएनएसएस की धारा 109 (1) यानी हत्या की कोशिश की धारा लगाई गई थी। इसके अलावा दंगे भड़काने, गैर कानूनी भीड़ जमा करने, लोक सेवकों पर हमला, उपद्रव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप भी लगाए गए थे।

शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी कर्तव्य पथ के पास सी-हेग्जागन पर तैनात था। उसने सुबह 11:30 मिनट के आसपास वायरलेस मेसेज से बताया था कि प्रदर्शकारी संसद की ओर बढ़ रहे हैं। एफआईआर में कहा गया कि बार-बार ऐलानकरने के बाद भी कि धारा 163 लगी हुई है, प्रदर्शनकारी नहीं माने और भड़काऊ भाषण देते थे। प्रदर्शानकारियों पर पत्थऱबाजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए।

पुलिस ने कहा कि कुल 15 एफआईआर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई थीं। पुलिस ने कहा कि 15 टेराबाइट से ज्यादा के वीडियो फुटेज देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरइस पूरे प्रोटेस्ट कोचला रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट्स से पता चला था कि जंतर-मंतर पर 10 से 15 हजार की भीड़ इकट्ठी होने वाली है। हालांकि संसद मार्च के दौरान भीड़ कहीं ज्यादा थी।

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Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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