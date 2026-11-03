विपक्ष के 22 लोगों के खिलाफ दर्ज हो गई FIR, रैली के दौरान कर दी थी CJP वाली 'गलती'
विपक्षी की रैली में शामिल कम से कम 22 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि वे लोग रामलीला मैदान से निकलकर जंतर-मंतर की ओर गए थे।
दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजि विपक्षी गठबंधन में शामिल 22 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोप है कि रैली के दौरान ये लोग रामलीला मैदान से जंतर-मंतर की ओर गए थे। पिछले ही महीने दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया था और इसके बाद यहां धारा 163 लागू कर दी गई है। कॉकरोच पार्टी के आशुतोष रांका और सौरभ दास ने प्रतिबंध के बावजूद यहां पहुंचकर तिरंगा लहराया था जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।
दिल्ली पुलिस ने रैली से पहले दावा किया था कि विपक्ष के समर्थन में 50 हजार के करीब लोग जुट सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने दावा किया था कि रैली में देशभर से 10 लाख लोग पहुंचेंगे। हालांकि रैली के बाद दिल्ली पुलिस ने लोगों की संख्या पर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है।
प्रदर्शन स्थल पर कब्जा नहीं किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भी कारोबारी संगठनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी प्रदर्शन स्थल पर परमानेंट कब्जा नहीं रखा जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ किराना कमेटी दिल्ली की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिममें रामलीला मैदान में प्रदर्शन के कारण कारोबार को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया गया है।
सीजेआई ने कहा, ने कहा, "आप किसी जगह पर हर समय कब्जा नहीं कर सकते। किसान, पत्रकार आदि कहां जाएंगे? हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। इसके लिए एक निश्चित अवधि और समय तय किया जाना चाहिए।" इससे पहले 15 अक्टूबर को पीठ ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 12 विपक्षी नेताओं की ओर से दायर याचिका पर निर्वाचन आयोग तथा अन्य पक्षों से जवाब मांगा था।
अब देशभर में रैली करेगी बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) मंगलवार को कई राज्यों में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत रैलियां, जनसभाएं और विरोध मार्च आयोजित करेंगे जिसके तहत विपक्ष को निशाना बनाया जाएगा। भाजपा का आरोप है कि विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें