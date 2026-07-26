10 करोड़ तक का जुर्माना, 10 साल जेल भी; पेपर लीक संसोधन बिल की 8 बड़ी बातें

New Exam Bill: जांच प्रक्रिया लटकाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। पेपर लीकरोधी कानून में संशोधन के तहत, यह अनिवार्य किया जा रहा है कि जांच हर हाल में दो महीने के भीतर पूरी कर ली जाए।

केंद्र सरकार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पेश कर सकती है। (फाइल फोटो)

New Exam Bill: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार सोमवार को संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पेश कर सकती है। इसके मसौदे में दोषियों के लिए बेहद कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक को पेश किए जाने से पहले शनिवार को सांसदों को वितरित की गई इसकी प्रति के अनुसार, पेपर लीक या परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सजा को बढ़ाकर पांच साल और अधिकतम 10 साल करने का प्रस्ताव है। साथ ही, उन पर 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

10 करोड़ तक का जुर्माना अगर पेपर लीक किसी संगठित गिरोह द्वारा किया जाता है, तो इसके परिणाम और भी खतरनाक होंगे। नए संशोधन विधेयक में संगठित अपराध के मामलों में न्यूनतम सजा को बढ़ाकर सात साल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में शामिल गिरोहों या संस्थाओं पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके।

दो महीने में पूरी होगी जांच ऐसे मामलों में जांच प्रक्रिया लटकाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। पेपर लीकरोधी कानून में संशोधन के तहत, यह अनिवार्य किया जा रहा है कि जांच हर हाल में दो महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। प्रस्तावित संशोधन में जांच प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया जाएगा। इन अदालतों में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

NEET परीक्षा में भी बड़े बदलाव की तैयारी नीट (यूजी) 2027 परीक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले वर्ष से नीट-यूजी का आयोजन कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) करने का ऐलान पहले ही हो चुका है। परीक्षा को फुलप्रूफ व धांधली मुक्त बनाने के लिए सरकार पूरे एनटीए ढांचे में बड़े बदलाव के साथ छात्रों से मिले फीडबैक के आधार पर भी सुधार करेगी। अधिकारियों ने कहा, दो चरणों में परीक्षा कराने को लेकर भी मंथन चल रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, पारदर्शी व तकनीकी रूप से मजबूत बनेगी।

फुलप्रूफ परीक्षा के लिए बड़े बदलाव होंगे 1. पेपर लीक में शामिल व्यक्ति: 10 साल कैद, 50 लाख रुपये जुर्माना

2. परीक्षा आयोजित करने वाली सेवा प्रदाता संस्था: 5 करोड़ रुपये जुर्माना, 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट

3. सेवा प्रदाता के प्रबंधन पर: 5 साल कैद, अधिकतम दस साल तक सजा, 5 करोड़ रुपये जुर्माना

4. संगठित अपराध में शामिल होने पर: 7 साल कैद, 10 करोड़ रुपये जुर्माना

5. स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) से जांच : दो महीने में जांच पूरी करनी होगी।

6. स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट : सभी राज्य सरकारों को संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से इसकी स्थापना करनी होगी। ये अदालतें रोजाना सुनवाई करेंगी और मुकदमा तीन महीने में पूरा करेंगी।

7. लंबित मामलों का निपटारा: सभी लंबित जांचें एसटीएफ को हस्तांतरित की जाएंगी।• लंबित मुकदमे भी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाए जाएंगे और तीन महीने में पूरे किए जाएंगे।