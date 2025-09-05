Finance Minister Nirmala Sitharaman says India will continue to buy Russian oil despite US Donald trump tariffs डोनाल्ड ट्रंप को फिर लगेगी मिर्ची, रूसी तेल की खरीद पर भारत से मिल गया जवाब, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsFinance Minister Nirmala Sitharaman says India will continue to buy Russian oil despite US Donald trump tariffs

डोनाल्ड ट्रंप को फिर लगेगी मिर्ची, रूसी तेल की खरीद पर भारत से मिल गया जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चे तेल का आयात करने की वजह से अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद अब अमेरिका भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ वसूल रहा है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 10:41 PM
share Share
Follow Us on
डोनाल्ड ट्रंप को फिर लगेगी मिर्ची, रूसी तेल की खरीद पर भारत से मिल गया जवाब

भारत किस जगह से क्या खरीदता है इसका फैसला सिर्फ भारत ही करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूसी तेल पर ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच अमेरिका को स्पष्ट जवाब दे दिया है। वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल की खरीद जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि भारत को जहां अच्छी डील मिलेगी, भारत उसका पूरा लाभ उठाएगा।

वित्त मंत्री ने यह बातें सीएनएन-न्यूज18 के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं। इंटरव्यू में रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर पूछे गए सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा, “जी हां। यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। चाहे वह रूसी तेल की खरीद की बात हो या कुछ और, ये हमारा फैसला होगा कि हमें हम उस जगह से कच्चा तेल खरीदे जहां हमें अच्छी कीमत या सही लॉजिस्टिक्स मिले। हम इस बात को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और इसीलिए हम रूस से तेल की खरीद निश्चित रूप से जारी रखेंगे।”

अमेरिका के आरोप

वित्त मंत्री की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से भारत को लगातार निशाना बना रहा है। अमेरिका ने भारत पर जुर्माना लगाते हुए 50 फीसदी टैरिफ भी लगा दिया है। अमेरिका ने आरोप लगाए हैं कि रूस संग व्यापार कर भारत यूक्रेन जंग में उसकी आर्थिक मदद कर रहा है। अमेरिका की ओर से यह भी कहा गया है कि रूस पर जंग रोकने का दबाव बनाने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:ब्राह्मण कमा रहे मुनाफा, ट्रंप के सलाहकार वाले बयान पर भारत ने दिया करारा जवाब

चीन पर क्यों नहीं टैरिफ?

हालांकि भारत ने इस टैरिफ को अनुचित बताते हुए स्पष्ट किया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत को कम कीमत पर ईंधन बेचने की पेशकश की थी। इसके बाद भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीददारों में एक बनकर उभरा है। फिलहाल रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक चीन है। हालांकि अमेरिका ने चीन पर अब तक कोई शुल्क नहीं लगाया है।

ये भी पढ़ें:अमेरिका विश्वासघात कर रहा है लेकिन… रूस ने कुछ ऐसे किया भारत का गुणगान

ट्रुथ सोशल पर दिखी ट्रंप की बौखलाहट

अब भारत की ओर से मिले इस दो टूक जवाब से ट्रंप एक बार फिर भड़क सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में पीएम मोदी के चीन दौरे से आई तस्वीर को लेकर एक तीखी टिप्पणी की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत, रूस और चीन अब एक पाले में आ गए हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे अंधकारमय, चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो!"

Donald Trump Trump tariffs Nirmala Sitharaman
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।