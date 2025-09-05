डोनाल्ड ट्रंप को फिर लगेगी मिर्ची, रूसी तेल की खरीद पर भारत से मिल गया जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चे तेल का आयात करने की वजह से अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद अब अमेरिका भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ वसूल रहा है।

भारत किस जगह से क्या खरीदता है इसका फैसला सिर्फ भारत ही करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूसी तेल पर ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच अमेरिका को स्पष्ट जवाब दे दिया है। वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल की खरीद जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि भारत को जहां अच्छी डील मिलेगी, भारत उसका पूरा लाभ उठाएगा।

वित्त मंत्री ने यह बातें सीएनएन-न्यूज18 के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं। इंटरव्यू में रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर पूछे गए सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा, “जी हां। यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। चाहे वह रूसी तेल की खरीद की बात हो या कुछ और, ये हमारा फैसला होगा कि हमें हम उस जगह से कच्चा तेल खरीदे जहां हमें अच्छी कीमत या सही लॉजिस्टिक्स मिले। हम इस बात को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और इसीलिए हम रूस से तेल की खरीद निश्चित रूप से जारी रखेंगे।”

अमेरिका के आरोप वित्त मंत्री की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से भारत को लगातार निशाना बना रहा है। अमेरिका ने भारत पर जुर्माना लगाते हुए 50 फीसदी टैरिफ भी लगा दिया है। अमेरिका ने आरोप लगाए हैं कि रूस संग व्यापार कर भारत यूक्रेन जंग में उसकी आर्थिक मदद कर रहा है। अमेरिका की ओर से यह भी कहा गया है कि रूस पर जंग रोकने का दबाव बनाने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

चीन पर क्यों नहीं टैरिफ? हालांकि भारत ने इस टैरिफ को अनुचित बताते हुए स्पष्ट किया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत को कम कीमत पर ईंधन बेचने की पेशकश की थी। इसके बाद भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीददारों में एक बनकर उभरा है। फिलहाल रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक चीन है। हालांकि अमेरिका ने चीन पर अब तक कोई शुल्क नहीं लगाया है।