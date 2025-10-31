Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsFinance Minister Nirmala Sitharaman flight to Bhutan emergency landing in Siliguri due to severe bad weather
खराब मौसम की चपेट में आया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विमान, सिलीगुड़ी में इमरजेंसी लैंडिंग

खराब मौसम की चपेट में आया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विमान, सिलीगुड़ी में इमरजेंसी लैंडिंग

संक्षेप: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भूटान जा रहे वाले विमान की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा।

Fri, 31 Oct 2025 12:12 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विमान गुरुवार को खराब मौसम की चपेट में आ गया। इसके बाद भूटान जाने वाले इस विमान की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक विमान में सीतारमण और उनका प्रतिनिधिमंडल सवार थे। इस दौरान भारी बारिश और कम वायुमंडलीय दबाव के कारण फ्लाइट को सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पड़ोसी देश भूटान के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए गुरुवार को चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई थीं। उनका गुरुवार रात को भूटान पहुंचने का कार्यक्रम था। हालांकि अब खराब मौसम के कारण उन्हें सिलीगुड़ी में ही रुकना होगा। इंडिया टुडे ने प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि वित्त मंत्री मौसम ठीक होने के बाद ही शुक्रवार सुबह भूटान के दौरे पर रवाना होंगी।

ऐतिहासिक मठ का दौरा करेंगी सीतारमण

भूटान दौरे पर रवाना हुईं सीतारमण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की टीम का नेतृत्व कर रही हैं। वित्त मंत्रालय ने बयान में बताया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा के पहले दिन ऐतिहासिक सांगचेन चोखोर मठ का दौरा करेंगी। इस मठ की स्थापना 1765 में हुई थी। यह आधुनिक बौद्ध अध्ययन में संलग्न 100 से अधिक भिक्षुओं का निवास स्थान है।

ये भी पढ़ें:विमान हादसे में नहीं हुई बोस की मौत, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का बड़ा दावा
ये भी पढ़ें:झारखंड में मोंथा से तबाही! इन जिलों में होगी भारी बारिश, विमान सेवाएं प्रभावित

वहीं यात्रा के दौरान सीतारमण भूटान में भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित कई प्रमुख परियोजना स्थलों का दौरा करेंगी। इसमें कुरिचू जलविद्युत संयंत्र बांध और पावरहाउस, ग्यालसुंग अकादमी, सांगचेन चोखोर मठ और पुनाखा द्जोंग का अवलोकन शामिल है।

भूटान के नरेश और प्रधानमंत्री से मुलाकात

केंद्रीय वित्त मंत्री इस दौरे पर भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम दाशो शेरिंग तोबगे से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सीतारमण भूटान के वित्त मंत्री लेके दोरजी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी, जिसमें भारत-भूटान आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। वहीं वित्त मंत्री भारत के UPI के उपयोग से संपन्न लेनदेन की प्रक्रिया का जायजा लेंगी। यह दोनों देशों के बीच बढ़ते डिजिटल और वित्तीय संपर्क को दर्शाता है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Nirmala Sitharaman
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।