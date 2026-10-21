13 लाख फॉलोअर्स वाले फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने की आत्महत्या, पिता ने लगाए गंभीर आरोप

पिता का दावा है कि ऑनलाइन विवाद और लगातार निशाना बनाए जाने से हरीश मानसिक तनाव में आ गए थे। इसी तनाव के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि, हरीश की मौत के मामले में पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है।

सोशल मीडिया पर 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले फाइनेंस इन्फ्लुएंसर वी. हरीश की आत्महत्या कर ली है। 27 साल के हरीश इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ‘फाइनेंस विद हरीश’ नाम से अपना चैनल चलाते थे। उनका शव चेन्नई स्थित किराये के विला में फंदे से लटका मिला। हरीश के पिता ने आरोप लगाया कि वेंचर स्टूडियो जेमुरिया इंक के CEO जेसन सैमुअल ने उन्हें निशाना बनाया और उनके खिलाफ साइबर बुलिंग की। पिता का कहना है कि इस पूरे विवाद के कारण हरीश काफी तनाव में थे। उन्होंने मामले की पुलिस जांच कराने की मांग भी की है।

हरीश के पिता के मुताबिक, जेसन सैमुअल के आरोपों के बाद मेटा ने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया था। इसके बाद हरीश ने नए अकाउंट से वीडियो पोस्ट करना शुरू किया था। पिता का दावा है कि ऑनलाइन विवाद और लगातार निशाना बनाए जाने से हरीश मानसिक तनाव में आ गए थे। इसी तनाव के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि, हरीश की मौत के मामले में पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। पिता के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

जेसन सैमुअल का आया बयान जेसन सैमुअल ने मंगलवार शाम सोशल मीडिया मंच एक्स पर हरीश की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि वह इस घटना से बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। हालांकि, उन्होंने साइबर बुलिंग के आरोपों से इनकार किया। सैमुअल के मुताबिक, उन्होंने हरीश के कामकाज और उनके लाइसेंस से जुड़े दावों पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि हरीश ने अपने लाइसेंस और अधिकारों को लेकर गलत जानकारी दी थी। सैमुअल ने कहा कि हरीश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं थे। हरीश को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) से अपना एआरएन नंबर हाल ही में मिला था।