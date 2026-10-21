13 लाख फॉलोअर्स वाले फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने की आत्महत्या, पिता ने लगाए गंभीर आरोप
पिता का दावा है कि ऑनलाइन विवाद और लगातार निशाना बनाए जाने से हरीश मानसिक तनाव में आ गए थे। इसी तनाव के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि, हरीश की मौत के मामले में पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है।
सोशल मीडिया पर 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले फाइनेंस इन्फ्लुएंसर वी. हरीश की आत्महत्या कर ली है। 27 साल के हरीश इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ‘फाइनेंस विद हरीश’ नाम से अपना चैनल चलाते थे। उनका शव चेन्नई स्थित किराये के विला में फंदे से लटका मिला। हरीश के पिता ने आरोप लगाया कि वेंचर स्टूडियो जेमुरिया इंक के CEO जेसन सैमुअल ने उन्हें निशाना बनाया और उनके खिलाफ साइबर बुलिंग की। पिता का कहना है कि इस पूरे विवाद के कारण हरीश काफी तनाव में थे। उन्होंने मामले की पुलिस जांच कराने की मांग भी की है।
हरीश के पिता के मुताबिक, जेसन सैमुअल के आरोपों के बाद मेटा ने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया था। इसके बाद हरीश ने नए अकाउंट से वीडियो पोस्ट करना शुरू किया था। पिता का दावा है कि ऑनलाइन विवाद और लगातार निशाना बनाए जाने से हरीश मानसिक तनाव में आ गए थे। इसी तनाव के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि, हरीश की मौत के मामले में पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। पिता के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
जेसन सैमुअल का आया बयान
जेसन सैमुअल ने मंगलवार शाम सोशल मीडिया मंच एक्स पर हरीश की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि वह इस घटना से बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। हालांकि, उन्होंने साइबर बुलिंग के आरोपों से इनकार किया। सैमुअल के मुताबिक, उन्होंने हरीश के कामकाज और उनके लाइसेंस से जुड़े दावों पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि हरीश ने अपने लाइसेंस और अधिकारों को लेकर गलत जानकारी दी थी। सैमुअल ने कहा कि हरीश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं थे। हरीश को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) से अपना एआरएन नंबर हाल ही में मिला था।
सैमुअल ने अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने हरीश को उचित सेबी लाइसेंस लेकर काम करने के लिए कहा था। उनके मुताबिक, वीडियो में भी उन्होंने हरीश से सही लाइसेंस के साथ दोबारा काम शुरू करने की बात कही थी। सैमुअल ने कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि विवाद का इतना गंभीर नतीजा होगा। उन्होंने हरीश की मौत पर शोक जताते हुए कहा कि उनका मकसद साइबर बुलिंग करना नहीं, बल्कि लाइसेंस और अधिकारों से जुड़े कथित गलत दावों को सामने रखना था। फिलहाल, मामले में पुलिस की ओर से केस दर्ज किए जाने और जांच शुरू होने का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें