Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsFilm producer kidnaps actor wife, demands one year old daughter in exchange of safe release
दूधमुंही बेटी दोगे, तभी छोड़ेंगे; अभिनेत्री पत्नी का प्रोड्यूसर पति ने साथियों संग मिल कर लिया अपहरण

दूधमुंही बेटी दोगे, तभी छोड़ेंगे; अभिनेत्री पत्नी का प्रोड्यूसर पति ने साथियों संग मिल कर लिया अपहरण

संक्षेप:

FIR में कहा गया है कि 7 दिसंबर को चैत्रा ने परिवार को बताया कि वह शूटिंग के लिए मैसूर जा रही है। हालांकि, बाद में परिवार ने आरोप लगाया कि यह असाइनमेंट हर्षवर्द्धन ने अपने दोस्त कौशिक के जरिए एक बहाने के तौर पर अरेंज किया था।

Dec 16, 2025 08:39 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
share Share
Follow Us on

एक फिल्म प्रोड्यूसर पर अपनी ही अभिनेत्री पत्नी का अपहरण करने के आरोप लगे हैं। आरोप ये भी है कि उस प्रोड्यूसर ने पत्नी की रिहाई के बदले दूधमुंही बेटी की मांग की है। यह मामला कर्नाटक के हासन जिले का है, जहां आरोपी, हर्षवर्धन, एक फिल्म प्रोड्यूसर है। आरोप है कि उसने अपने से अलग रह रही कन्नड़ एक्टर पत्नी को किडनैप कर लिया ताकि उसका परिवार उनदोनों से जन्मी एक साल की बेटी को सौंपने के लिए मजबूर हो सके। हर्षवर्धन वर्धन एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी का मालिक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बेटी को अगवा किए जाने की शिकायत एक्ट्रेस के परिवार ने पुलिस में की है। इंडिया टुडे और NDTV की रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्धन एंटरप्राइजेज के मालिक आरोपी हर्षवर्धन का नाम एक्टर के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में है। शिकायत में कहा गया है कि हर्षवर्धन हासन जिले का रहने वाला है। उसने 2023 में दोनों परिवारों की सहमति से चैत्रा आर से शादी की थी। चैत्रा एक टेलीविजन और फिल्म एक्ट्रेस है। वह पति से अलग रहती है।

खबरों के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन करीब सात-आठ महीने पहले घरेलू झगड़ों के बाद ये जोड़ा अलग-अलग रहने लगा। हालांकि, हर्षवर्धन हासन में ही रहा, जबकि चैत्रा बेंगलुरु में मागाडी रोड पर एक किराए के घर में चली गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस दौरान चैत्रा ने टेलीविज़न सीरियल आर्टिस्ट और फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर काम करना जारी रखा।

शिकायत में कहा गया है कि 7 दिसंबर 2025 को चैत्रा ने अपने परिवार को बताया कि वह शूटिंग असाइनमेंट के लिए मैसूर जा रही है। हालांकि, बाद में परिवार ने आरोप लगाया कि यह असाइनमेंट हर्षवर्द्धन ने अपने दोस्त कौशिक के ज़रिए एक बहाने के तौर पर अरेंज किया था। शिकायत के मुताबिक, कौशिक ने कथित शूट के लिए चैत्रा को 20,000 रुपये बतौर एडवांस भी दिए थे।

आरोप है कि 7 दिसंबर को सुबह करीब 8 बजे चैत्रा को बेंगलुरु के मैसूर रोड मेट्रो स्टेशन पर बुलाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हर्षवर्धन, कौशिक और एक और व्यक्ति ने उसे जबरदस्ती एक कार में बिठाया और NICE रोड और बिदादी के रास्ते ले जाकर उसका अपहरण कर लिया। परिवार ने बताया कि चैत्रा के एक जानने वाले व्यक्ति ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उसी शाम, हर्षवर्धन ने चैत्रा की माँ को फ़ोन किया और धमकी दी कि अगर एक साल की दूधमुंही बेटी को उसके पास लाया गया, तो वह चैत्रा को सुरक्षित छोड़ देगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित तौर पर एक दूसरे रिश्तेदार को भी ऐसा ही मैसेज भेजा गया, जिसमें चैत्रा की रिहाई के बदले एक साल की बच्ची को अरसीकेरे ले जाने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब परिवार ने चैत्रा से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका फोन बंद था। शिकायत में पुलिस के पास जाने में देरी का भी ज़िक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उस समय चैत्रा की माँ तिप्तूर में थीं और शिकायत दर्ज कराने से पहले बेंगलुरु लौट आई थीं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Karnataka News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।