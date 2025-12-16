दूधमुंही बेटी दोगे, तभी छोड़ेंगे; अभिनेत्री पत्नी का प्रोड्यूसर पति ने साथियों संग मिल कर लिया अपहरण

संक्षेप: FIR में कहा गया है कि 7 दिसंबर को चैत्रा ने परिवार को बताया कि वह शूटिंग के लिए मैसूर जा रही है। हालांकि, बाद में परिवार ने आरोप लगाया कि यह असाइनमेंट हर्षवर्द्धन ने अपने दोस्त कौशिक के जरिए एक बहाने के तौर पर अरेंज किया था।

एक फिल्म प्रोड्यूसर पर अपनी ही अभिनेत्री पत्नी का अपहरण करने के आरोप लगे हैं। आरोप ये भी है कि उस प्रोड्यूसर ने पत्नी की रिहाई के बदले दूधमुंही बेटी की मांग की है। यह मामला कर्नाटक के हासन जिले का है, जहां आरोपी, हर्षवर्धन, एक फिल्म प्रोड्यूसर है। आरोप है कि उसने अपने से अलग रह रही कन्नड़ एक्टर पत्नी को किडनैप कर लिया ताकि उसका परिवार उनदोनों से जन्मी एक साल की बेटी को सौंपने के लिए मजबूर हो सके। हर्षवर्धन वर्धन एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी का मालिक है।

बेटी को अगवा किए जाने की शिकायत एक्ट्रेस के परिवार ने पुलिस में की है। इंडिया टुडे और NDTV की रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्धन एंटरप्राइजेज के मालिक आरोपी हर्षवर्धन का नाम एक्टर के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में है। शिकायत में कहा गया है कि हर्षवर्धन हासन जिले का रहने वाला है। उसने 2023 में दोनों परिवारों की सहमति से चैत्रा आर से शादी की थी। चैत्रा एक टेलीविजन और फिल्म एक्ट्रेस है। वह पति से अलग रहती है।

खबरों के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन करीब सात-आठ महीने पहले घरेलू झगड़ों के बाद ये जोड़ा अलग-अलग रहने लगा। हालांकि, हर्षवर्धन हासन में ही रहा, जबकि चैत्रा बेंगलुरु में मागाडी रोड पर एक किराए के घर में चली गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस दौरान चैत्रा ने टेलीविज़न सीरियल आर्टिस्ट और फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर काम करना जारी रखा।

शिकायत में कहा गया है कि 7 दिसंबर 2025 को चैत्रा ने अपने परिवार को बताया कि वह शूटिंग असाइनमेंट के लिए मैसूर जा रही है। हालांकि, बाद में परिवार ने आरोप लगाया कि यह असाइनमेंट हर्षवर्द्धन ने अपने दोस्त कौशिक के ज़रिए एक बहाने के तौर पर अरेंज किया था। शिकायत के मुताबिक, कौशिक ने कथित शूट के लिए चैत्रा को 20,000 रुपये बतौर एडवांस भी दिए थे।

आरोप है कि 7 दिसंबर को सुबह करीब 8 बजे चैत्रा को बेंगलुरु के मैसूर रोड मेट्रो स्टेशन पर बुलाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हर्षवर्धन, कौशिक और एक और व्यक्ति ने उसे जबरदस्ती एक कार में बिठाया और NICE रोड और बिदादी के रास्ते ले जाकर उसका अपहरण कर लिया। परिवार ने बताया कि चैत्रा के एक जानने वाले व्यक्ति ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उसी शाम, हर्षवर्धन ने चैत्रा की माँ को फ़ोन किया और धमकी दी कि अगर एक साल की दूधमुंही बेटी को उसके पास लाया गया, तो वह चैत्रा को सुरक्षित छोड़ देगा।