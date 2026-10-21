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'10 अक्टूबर को बॉन्ड भरा, 11 को तोड़ दिया', CJP के सौरभ-आशुतोष को HC की फटकार!

By Shubham Sharma
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जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच के कड़े रुख और वैकल्पिक कानूनी उपचार अपनाने के सुझाव के बाद दोनों नेताओं के वकील ने अपनी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

Ashutosh ranka Saurav Das
सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरभ दास नई दिल्ली के दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में रिहा होने के बाद बातचीत करते हुए।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका की ओर से अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार (21 अक्टूबर 2026) को तीखी सुनवाई हुई।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच के कड़े रुख और वैकल्पिक कानूनी उपचार अपनाने के सुझाव के बाद दोनों नेताओं के वकील ने अपनी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

पीस बॉन्ड भरा और अगले ही दिन तोड़ दिया: हाईकोर्ट की फटकार

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी नेताओं के आचरण और बार-बार कानून का उल्लंघन करने पर गंभीर सवाल उठाए।

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कोर्ट ने पाया कि सौरभ दास और आशुतोष रांका ने 10 अक्टूबर को शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरा था, लेकिन आरोप है कि अगले ही दिन (11 अक्टूबर) उन्होंने इसका उल्लंघन कर दिया। इसके बाद जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश कर दोबारा शांति भंग की गई।

जब याचिकाकर्ताओं के वकील अभीक चिमनी ने बताया कि आरोपियों की उम्र 27 और 31 साल है, तो जस्टिस प्रसाद ने चुटकी लेते हुए पूछा— "तो आप लोग जेन-जी नहीं हैं?"

जज ने टिप्पणी की कि शुरुआती विरोध प्रदर्शन छात्रों और युवाओं की ओर से शुरू किया गया था, लेकिन अब मुद्दे बदल रहे हैं, "अचानक अब 'रेजीम चेंज' (सत्ता परिवर्तन) और 'बैलेट' की बातें की जा रही हैं... आप लोगों का असली मकसद क्या है और आप जीवन में अन्यथा क्या करते हैं, हमें इन सभी सवालों में गहराई से जाना होगा।"

जमानती खारिज करने पर था विवाद

सीजेपी नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर सुरक्षा घेरा तोड़ने और अवैध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सोमवार (19 अक्टूबर) को दिल्ली पुलिस के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) रितु राज (ACP रैंक अधिकारी) ने उनकी हिरासत 2 और दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

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SEM कोर्ट ने दोनों नेताओं के जमानतदारों को अस्वीकार कर दिया था। कोर्ट के अनुसार, एक जमानतदार का फोटो पहचान पत्र से मेल नहीं खा रहा था, जबकि दूसरे के दस्तावेजों में माता-पिता का नाम जैसी बुनियादी जानकारी गायब थी।

नेताओं ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि SEM को उनकी हिरासत बढ़ाने का अधिकार नहीं है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन किया जा रहा है।

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को कारण बताओ नोटिस

इसी मामले में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर SEM महेश कुमार मीना की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है।

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16 अक्टूबर को मंडी हाउस पर विरोध प्रदर्शन के दौरान नेहा बोरा को हिरासत में लिया गया था। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के सेंट्रल पार्क (कनॉट प्लेस) में झंडा फहराने और प्रदर्शनकारियों को उकसाने का काम किया।

नेहा बोरा ने कोर्ट में तर्क दिया है कि दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण असहमति और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए धारा 163 BNSS (पुराणी धारा 144) का दुरुपयोग 'प्रशासनिक शॉर्टकट' की तरह कर रही है।

हाईकोर्ट की ओर से याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दिए जाने के बाद, अब सीजेपी नेताओं को निचली अपीलीय अदालत में अपनी हिरासत के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी होगी।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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