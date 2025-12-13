इनपर हत्या की कोशिश का मुकदमा ठोको, मेस्सी का कार्यक्रम कराने वालों पर भड़के राज्यपाल आनंदबोस

Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
कोलकाता में फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम में हुए उपद्रव और तोड़फोड़ को लेकर राज्यपाल सीवी आनंदबोस ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आयोजकों को गिरफ्तार करके उनपर हत्या की कोशिश का मुकदमा ठोका जाए।

Dec 13, 2025 03:06 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
कोलकाता के स्टेडियम में मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम में उत्पात को लेकर राज्यपाल सीवी आनंदबोस ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस इवेंट के आयोजकों को तत्काल गिरफ्तार करके उनपर हत्या की कोशिश का मुकदमा ठोक देना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल राजीव कुमार ने कहा कि उन्होंने मुख्य आयोजक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जिन लोगों ने भी इस तरह का कुप्रबंधन किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम की महंगी टिकटों को लेकर भी राज्यपाल ने आपत्ति जताई थी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टिकटें 10-10 हजार रुपये में बेची गईं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली थीं लेकिन उनके पहुचंने से पहले ही उपद्रव शुरू हो गया। इसके बाद लियोनेल मेस्सी वहां से निकल गए। इससे भीड़ में नाराजगी और बढ़ गई और लोग कुर्सियां तोड़ने लगे। लोकभवन के एक अधकारी ने कहा, राज्यपाल इस घटना से बहुत हैरान हैं। मेस्सी से मिलने जा रहीं मुख्यमंत्री को भी रास्ते से ही लौटना पड़ गया।

टिकट का रिफंड दें और स्टेडियम का मुआवजा भरें आयोजक

उन्होंने कहा, अगर मुख्यमंत्री को ही रास्ते से लौटना पड़ता है तो यह मामला बेहद गंभीर है। राज्यपाल ने कहा कि जिन लोगों ने भी टिकट खरीदा था उनको रिफंड मिलना चाहिए। इसके अलावा स्टेडियम को हुए नुकसान की भरपाई भी आयोजकों से ही करना चाहिए। जिन पुलिस अधिकारियों ने भी लापरवाही की है उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। बोस ने कहा कि सरकार को पता लगाना चाहिए कि आखिर मेस्सी का इस्तेमाल कमोडिटी के तौर पर कैसे होने लगा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना के बाद मेसी के साथ-साथ फुटबॉल प्रशंसकों से सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने एक्स पर एक बयान में कहा कि स्टेडियम में जो कुछ हुआ, उससे "बहुत परेशान और हैरान" है। यहां हजारों दर्शक अपने पसंदीदा फुटबॉलर को देखने की उम्मीद में इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा कि वह उस समय वह खुद कार्यक्रम स्थल पर जा रही थीं। बनर्जी ने कहा, "मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिये लियोनेल मेसी के साथ-साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों से ईमानदारी से माफी मांगती हूं। मैं न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) असीम कुमार राय की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं। गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति को स्टेडियम में व्यवस्था बिगड़ने वाली घटनाओं की जांच करने, कुप्रबंधन के लिये जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। खासकर तब, जब अंतरराष्ट्रीय हस्तियों से जुड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बनर्जी ने कहा, "जांच समिति जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। एक बार फिर, मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं।"

