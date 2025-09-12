female student at Jadavpur University died after falling into lake on the campus जादवपुर यूनिवर्सिटी में चल रहा था कल्चरल फेस्टिवल, कैंपस के तालाब में गिरने से छात्रा की मौत, India News in Hindi - Hindustan
जादवपुर यूनिवर्सिटी में चल रहा था कल्चरल फेस्टिवल, कैंपस के तालाब में गिरने से छात्रा की मौत

छात्रा की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, इसलिए न तो उसकी पहचान उजागर की गई और न ही यूनिवर्सिटी की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया। हालांकि, यूनिवर्सिटी के सीनियर अधिकारी तुरंत कैंपस पहुंचे।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:53 AM
कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में कैंपस के तालाब में गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने बताया कि यह हादसा सोमवार रात करीब 10:30 बजे हुआ, जब कैंपस में स्टूडेंट्स की ओर से सांस्कृतिक फेस्टिवल चल रहा था। छात्रा हॉस्टल में नहीं रहती थी। यह पता चला है कि वो इंग्लिग डिपार्टमेंट में थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। उसे तालाब में गिरा देखकर सिक्योरिटी स्टाफ और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुकी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रा फौरन पास के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल के एक अधिकारी ने बताया, 'हमने नियमों के मुताबिक स्थानीय जादवपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दी। ऐसे मामलों में पोस्टमॉर्टम जरूरी होता है।' छात्रा की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, इसलिए न तो उसकी पहचान उजागर की गई और न ही यूनिवर्सिटी की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया। हालांकि, यूनिवर्सिटी के सीनियर अधिकारी तुरंत कैंपस पहुंचे। मृत छात्रा के सहपाठी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं थे।

तृणमूल छात्र नेता 5 साल के लिए प्रतिबंधित

दूसरी ओर, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने तृणमूल छात्र परिषद के महासचिव अभिरूप चक्रवर्ती को विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति शांता दत्ता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इस कार्रवाई से उन्हें विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी शैक्षणिक गतिविधियों से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित किया गया। दत्ता ने बताया कि सीयू की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सिंडिकेट की विशेष बैठक में एक वीडियो क्लिप पर गौर किया गया, जिसमें 26 अगस्त को विश्वविद्यालय गेट के बाहर कुलपति के खिलाफ चक्रवर्ती के भाषण में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को 26-27 अगस्त को कई स्थानीय समाचार चैनलों पर भी प्रसारित किया गया और इस वीडियो में चक्रवर्ती को दत्ता की शैक्षणिक साख पर सवाल उठाते हुए देखा गया था।

