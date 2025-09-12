जादवपुर यूनिवर्सिटी में चल रहा था कल्चरल फेस्टिवल, कैंपस के तालाब में गिरने से छात्रा की मौत

छात्रा की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, इसलिए न तो उसकी पहचान उजागर की गई और न ही यूनिवर्सिटी की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया। हालांकि, यूनिवर्सिटी के सीनियर अधिकारी तुरंत कैंपस पहुंचे।

कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में कैंपस के तालाब में गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने बताया कि यह हादसा सोमवार रात करीब 10:30 बजे हुआ, जब कैंपस में स्टूडेंट्स की ओर से सांस्कृतिक फेस्टिवल चल रहा था। छात्रा हॉस्टल में नहीं रहती थी। यह पता चला है कि वो इंग्लिग डिपार्टमेंट में थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। उसे तालाब में गिरा देखकर सिक्योरिटी स्टाफ और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुकी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रा फौरन पास के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल के एक अधिकारी ने बताया, 'हमने नियमों के मुताबिक स्थानीय जादवपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दी। ऐसे मामलों में पोस्टमॉर्टम जरूरी होता है।' छात्रा की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, इसलिए न तो उसकी पहचान उजागर की गई और न ही यूनिवर्सिटी की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया। हालांकि, यूनिवर्सिटी के सीनियर अधिकारी तुरंत कैंपस पहुंचे। मृत छात्रा के सहपाठी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं थे।