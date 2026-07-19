महिला IPS ट्रेनी ने कलीग ऑफिसर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, मचा हड़कंप

आरोपी ट्रेनी अधिकारी 23 जून से उन्हें मैसेजिंग ऐप से अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था। इसके अलावा वह अकादमी परिसर में उनके दोस्तों के सामने उनके बारे में अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियां करता था।

हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे आईपीएस ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी की कलीग महिला ट्रेनी IPS अफसर की शिकायत पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और धमकी देने को लेकर केस दर्ज किया गया है। 30 वर्षीय महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि आरोपी जून के अंतिम सप्ताह से लगातार उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। शिकायत के आधार पर अत्तापुर थाने में बीएनएस और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी आरोपों की विस्तार से पड़ताल की जा रही है।

महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ट्रेनी अधिकारी 23 जून से उन्हें मैसेजिंग ऐप से अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था। इसके अलावा वह अकादमी परिसर में उनके दोस्तों के सामने उनके बारे में अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियां करता था। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने उन पर एक अन्य ट्रेनी अधिकारी के साथ शारीरिक संबंध होने का झूठा आरोप लगाया। साथ ही, लगातार दबाव बनाकर इस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। महिला अधिकारी का आरोप है कि आरोपी ने गाली-गलौज की और मानसिक दबाव बनाकर उन्हें परेशान किया, जिससे उन्हें लगातार भय और तनाव का सामना करना पड़ा।

प्राइवेट मैसेज दिखाने के लिए मजबूर शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने धमकी और ब्लैकमेल करके महिला अधिकारी को अपने प्राइवेट मैसेज दिखाने के लिए मजबूर किया। आरोप है कि 8 जुलाई को उसने उनका मोबाइल फोन अपने कमरे में ले जाकर उसका पासवर्ड बताने के लिए दबाव बनाया। महिला अधिकारी का कहना है कि इसी दौरान आरोपी ने उनके साथ छेड़छाड़ भी की। अगले दिन यानी 9 जुलाई को आरोपी ने उन्हें जबरन अपने कमरे में ले जाकर बाल पकड़कर खींचा, गला दबाने की कोशिश की और चाकू गर्दन पर रखकर उन्हें कमरे से बाहर जाने नहीं दिया। शिकायत के अनुसार, 10 जुलाई को भी आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और शारीरिक हमला किया।