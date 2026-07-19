महिला IPS ट्रेनी ने कलीग ऑफिसर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, मचा हड़कंप
आरोपी ट्रेनी अधिकारी 23 जून से उन्हें मैसेजिंग ऐप से अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था। इसके अलावा वह अकादमी परिसर में उनके दोस्तों के सामने उनके बारे में अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियां करता था।
हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे आईपीएस ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी की कलीग महिला ट्रेनी IPS अफसर की शिकायत पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और धमकी देने को लेकर केस दर्ज किया गया है। 30 वर्षीय महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि आरोपी जून के अंतिम सप्ताह से लगातार उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। शिकायत के आधार पर अत्तापुर थाने में बीएनएस और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी आरोपों की विस्तार से पड़ताल की जा रही है।
महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ट्रेनी अधिकारी 23 जून से उन्हें मैसेजिंग ऐप से अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था। इसके अलावा वह अकादमी परिसर में उनके दोस्तों के सामने उनके बारे में अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियां करता था। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने उन पर एक अन्य ट्रेनी अधिकारी के साथ शारीरिक संबंध होने का झूठा आरोप लगाया। साथ ही, लगातार दबाव बनाकर इस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। महिला अधिकारी का आरोप है कि आरोपी ने गाली-गलौज की और मानसिक दबाव बनाकर उन्हें परेशान किया, जिससे उन्हें लगातार भय और तनाव का सामना करना पड़ा।
प्राइवेट मैसेज दिखाने के लिए मजबूर
शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने धमकी और ब्लैकमेल करके महिला अधिकारी को अपने प्राइवेट मैसेज दिखाने के लिए मजबूर किया। आरोप है कि 8 जुलाई को उसने उनका मोबाइल फोन अपने कमरे में ले जाकर उसका पासवर्ड बताने के लिए दबाव बनाया। महिला अधिकारी का कहना है कि इसी दौरान आरोपी ने उनके साथ छेड़छाड़ भी की। अगले दिन यानी 9 जुलाई को आरोपी ने उन्हें जबरन अपने कमरे में ले जाकर बाल पकड़कर खींचा, गला दबाने की कोशिश की और चाकू गर्दन पर रखकर उन्हें कमरे से बाहर जाने नहीं दिया। शिकायत के अनुसार, 10 जुलाई को भी आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और शारीरिक हमला किया।
निजी वीडियो भी रिकॉर्ड किया
महिला ट्रेनी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उनकी जानकारी और इजाजत के बिना उनका एक निजी वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में ब्लैकमेल करने की नीयत से वह वीडियो उनके पति को भेज दिया। पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ महिला की गरिमा भंग करने के उद्देश्य से हमला करने, यौन उत्पीड़न, महिला की मर्यादा का अपमान करने वाले शब्द और इशारों का इस्तेमाल करने, पीछा करने, आपराधिक धमकी देने व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें