महिला डॉक्टर ने हॉस्पिटल को दान कर दिए 3.4 करोड़ रुपए, खास अंदाज में मनाया 100वां जन्मदिन

ओडिशा की मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ ने शुक्रवार को अपने 100वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग को 3.4 करोड़ रुपए दान कर दिए। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि मशहूर प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रो. के. लक्ष्मी बाई ने अपने 100वें जन्मदिन पर राष्ट्रीय संस्थान को 3.4 करोड़ रुपये दान करके भुवनेश्वर एम्स को विश्वास और भलाई का एक असाधारण तोहफ़ा दिया है।

अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 1945 में अपनी चिकित्सा डिग्री हासिल करने से लेकर 1986 में बरहामपुर के एमकेसीजी चिकित्सा महाविद्यालय से सेवानिवृत्त होने तक देश की निस्वार्थ सेवा करने वाली प्रो. बाई का यह योगदान भुवनेश्वर एम्स की काबिलियत, नैतिकता और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है।

इस मौके पर भुवनेश्वर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. आशुतोष बिस्वास ने प्रो. बाई की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, "प्रोफेसर बाई का यह असाधारण काम ना सिर्फ एक आशीर्वाद है, बल्कि संस्थान की मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल, चिकित्सा शिक्षा और उन्नत अनुसंधान में लगातार किए जा रहे प्रयासों की एक मजबूत पहचान भी है।"

बिस्वास ने कहा है कि निधि का सही और पारदर्शी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए, कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति बनाई गई है। दान की गई रकम को एक समग्र निधि के तौर पर रखा जाएगा, जिससे मिलने वाले ब्याज का इस्तेमाल स्त्री रोग संबंधी दुर्दमता (कैंसर) में अनुसंधान, गरीब और पिछड़े लोगों को सामुदायिक ऑन्कोलॉजी सेवाएं देने और ऑन्कोलॉजी की रोकथाम की पहलों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।