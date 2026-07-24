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जंतर-मंतर पर संक्रामक वायरल बुखार फैलने की आशंका, मौके पर मौजूद डॉक्टर्स ने चेताया

By Niteesh Kumar
भाषा
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डॉ. शिल्पा ने बताया कि कई लोग पर्याप्त भोजन नहीं कर रहे हैं जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उन्हें मतली, उल्टी और डीहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है। ऐसे लोगों को प्रदर्शन स्थल पर भोजन और ओआरएस दिया जा रहा है।

Fear of infectious viral fever spreading at CJP protest site at Jantar Mantar Delhi news
जंतर-मंतर पर भारी भीड़ है।

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर पर भारी भीड़ उमड़ने के बीच संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। भीषण गर्मी, उमस और धरना स्थल पर उमड़ी भीड़ में शामिल लोगों में सिरदर्द और गले में दर्द की शिकायतों के साथ वायरल बुखार तेजी से फैलने की आशंका है। खांसने और छींकने से एक-दूसरे में फैल रहे इस संक्रमण ने प्रदर्शनकारियों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद वालंटियर्स डॉक्टरों ने दावा किया कि भीड़भाड़ और खुले में रहने के कारण बड़ी संख्या में लोग वायरल संक्रमण, डीहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

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पंजाब से आईं फाइव रिवर हार्ट एसोसिएशन की डॉ. शिल्पा ने पीटीआई को बताया कि उनके पास गले में दर्द, सिरदर्द और तेज बुखार की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार शाम तक 200 से अधिक लोगों को पैरासिटामोल और इससे संबंधित दूसरी दवाइयां दी गई हैं। जंतर- मंतर पर प्रदर्शनकारियों को फ्री मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा रहीं डॉ. शिल्पा के अनुसार, कई लोग खुले में जमीन पर सो रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 'बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग मधुमेह और उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग दवाइयां साथ नहीं ला सके या भीड़ में उनकी दवाइयां गुम हो गईं तो ऐसे लोगों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।'

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किस तरह की आ रहीं शिकायतें

डॉ. शिल्पा ने बताया कि कई लोग पर्याप्त भोजन नहीं कर रहे हैं जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उन्हें मतली, उल्टी और डीहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे लोगों को प्रदर्शन स्थल पर भोजन और ओआरएस दिया जा रहा है। पंजाब के पटियाला से आए एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि भीड़ अधिक होने के कारण खांसी और छींक के जरिए संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल रहा है। उन्होंने कहा कि वायरल संक्रमण के अलावा लोग खांसी, पैरों में मोच आने और छोटी-मोटी चोटों की शिकायत लेकर भी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी टीम के साथ आसपास के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर भी स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी होने के बाद यहां आ रहे हैं।

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डाक्टरों की टीम हर वक्त मौजूद

प्रदर्शन स्थल पर 4-5 स्वयंसेवक डाक्टरों की टीम हर वक्त मौजूद रहती है। उन्होंने कहा कि टीम के पास दर्द निवारक दवाएं, एंटीबायोटिक, जख्मों पर लगाने वाले मरहम, ओआरएस, एलर्जी, मधुमेह और रक्तचाप की दवाएं व कफ सिरप उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग दवाइयों का दान भी कर रहे हैं। एक छात्रा ने पैरासिटामोल, ओआरएस, पट्टियां और प्राथमिक उपचार का सामान दान दिया। डॉ. शिल्पा ने बताया कि कई लोग मोच या पैर मुड़ने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पुलिस लाठी उठाती है या लोगों को पीछे करती है तो वे भागते हैं जिस दौरान उनके पैर मुड़ जाते हैं और मोच की समस्या हो जाती है। आजाद मार्केट निवासी रोशनआरा प्रदर्शन में शामिल होने आई थीं और उनके पैर में मोच आने पर उन्हें टीम ने दर्द निवारक स्प्रे दिया।

चोटों में अब संक्रमण हो गया

डॉ. शिल्पा के अनुसार, कुछ लोगों को सोमवार को चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान लाठियां लगी थीं और उन लोगों ने तब अपना इलाज नहीं कराया था जिससे उनकी चोटों में अब संक्रमण हो गया है। प्रदर्शन में शामिल 64 वर्षीय आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा था तो वह यहां जंतर-मंतर स्मारक के पास बैठी डॉक्टरों की टीम के पास इलाज कराने आए तो उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ मिला। उन्होंने बताया कि यहां उन्हें तुरंत दवाई दी गई जिससे उन्हें राहत मिली है। श्रीवास्तव ने कहा कि वह पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन स्थल पर आए हैं। उनका कहना था कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। इस साल नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर सीजेपी ने यहां जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू किया था।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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