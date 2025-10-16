Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newsfather was Punjab DGP Brother MLA, How much influential DIG Harcharan Singh Bhullar arrested by CBI in bribery case

पिता रहे पंजाब के DGP; भाई MLA, कौन हैं रिश्वतकांड में अरेस्ट DIG भुल्लर; कितने रसूखदार?

संक्षेप: भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हरचरन सिंह भुल्लर 2007 बैच के अफसर हैं। पंजाब पुलिस में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके भुल्लर इस समय डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) के पद पर कार्यरत हैं।

Thu, 16 Oct 2025 03:49 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरन सिंह भुल्लर को रिश्वत लेने के आरोप में गुरुवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी से राज्य में हड़कम्प मच गया है। उन पर पांच लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप हैं। इस संबंध में सीबीआई को मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी ने शिकायत दी थी। इसके बाद सीबीआई की चंडीगढ़ यूनिट ने जांच शुरू की थी और आज मोहाली से उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

कितना रसूखदार DIG भुल्लर का परिवार?

हरचरन सिंह भुल्लर के पिता मेहल सिंह भुल्लर खुद पंजाब के डीजीपी रहे हैं। उन्हें 1980-90 के दशक में पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जाना जाता है। वहीं उनके छोटे भाई कुलदीप सिंह भुल्लर कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। हरचरन सिंह भुल्लर भी अपने सख्त एक्शन और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने ड्रग माफिया, संगठित अपराध और सामाजिक सुरक्षा जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की है, जिसके लिए उन्हें पुलिस विभाग में एक कड़े और निष्पक्ष अधिकारी के रूप में पहचाना जाता है लेकिन आज रिश्वत केस में उनकी गिरफ्तारी ने सबको हैरान कर दिया है।

कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके

भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हरचरन सिंह भुल्लर 2007 बैच के अफसर हैं। पंजाब पुलिस में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके भुल्लर इस समय डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) के पद पर कार्यरत हैं। भुल्लर की गिरफ्तारी ने पंजाब पुलिस और प्रशासन दोनों में सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस अधिकारी को ईमानदारी और कड़े अनुशासन का प्रतीक माना जाता था, उसके खिलाफ रिश्वत के आरोप ने विभाग की साख पर असर डाला है। हालांकि जांच पूरी होने तक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल, सीबीआई मामले की गहन जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं।

भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं: आप

इस बीच पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने बताया कि यह मामला रिश्वतखोरी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जानकारी आने के बाद मामले की गहराई से जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Pramod Praveen

भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
