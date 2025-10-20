Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsFather kills man who tried to rape 10 year old daughter in Odisha
10 साल की बेटी से रेप की कोशिश, पिता ने पत्थर से कुचलकर दरिंदे को मार डाला

10 साल की बेटी से रेप की कोशिश, पिता ने पत्थर से कुचलकर दरिंदे को मार डाला

संक्षेप: रिपोर्ट के मुताबिक, उसी समय 27 वर्षीय व्यक्ति ने लड़की पर हमला कर दिया। लड़की की चीख सुनकर उसके पिता मौके पर पहुंचे और पास में पड़े एक पत्थर से हमलावर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

Mon, 20 Oct 2025 02:54 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओडिशा के ढेंकनाल जिले में एक पिता ने अपनी बेटी से बलात्कार की कोशिश करने वाले व्यक्ति को मार डाला। सीनियर पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटना शनिवार को परजंग पुलिस स्टेशन क्षेत्र के एक गांव के पास हुई। लड़की की उम्र 10 साल है। पुलिस के अनुसार, लड़की अपने पिता के साथ नहर में नहाने गई थी। नहाने के बाद लड़की कुछ दूरी पर शौच के लिए गई थी।

ये भी पढ़ें:दिवाली के दिन चंडीगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटे ने मां का गला रेता

रिपोर्ट के मुताबिक, उसी समय 27 वर्षीय व्यक्ति ने लड़की पर हमला कर दिया। लड़की की चीख सुनकर उसके पिता मौके पर पहुंचे और पास में पड़े एक पत्थर से हमलावर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इसके बाद पिता ने परजंग पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। मामले की जांच जारी है।

नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी को सजा

दूसरी ओर, महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह आदेश 16 अक्टूबर को पारित किया था, जिसकी प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई। न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष सरकारी अधिवक्ता रेखा हिवराले ने बताया कि पीड़िता सहित अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों ने अदालत के समक्ष गवाही दी। अक्टूबर 2021 में दर्ज मामले के विवरण के अनुसार, आरोपी ने अक्सर शराब के नशे में 15 वर्षीय बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न किया और उसे चाकू दिखाकर धमकाया।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Odisha Rape Girl
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।