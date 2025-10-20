10 साल की बेटी से रेप की कोशिश, पिता ने पत्थर से कुचलकर दरिंदे को मार डाला
ओडिशा के ढेंकनाल जिले में एक पिता ने अपनी बेटी से बलात्कार की कोशिश करने वाले व्यक्ति को मार डाला। सीनियर पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटना शनिवार को परजंग पुलिस स्टेशन क्षेत्र के एक गांव के पास हुई। लड़की की उम्र 10 साल है। पुलिस के अनुसार, लड़की अपने पिता के साथ नहर में नहाने गई थी। नहाने के बाद लड़की कुछ दूरी पर शौच के लिए गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, उसी समय 27 वर्षीय व्यक्ति ने लड़की पर हमला कर दिया। लड़की की चीख सुनकर उसके पिता मौके पर पहुंचे और पास में पड़े एक पत्थर से हमलावर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इसके बाद पिता ने परजंग पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। मामले की जांच जारी है।
नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी को सजा
दूसरी ओर, महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह आदेश 16 अक्टूबर को पारित किया था, जिसकी प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई। न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष सरकारी अधिवक्ता रेखा हिवराले ने बताया कि पीड़िता सहित अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों ने अदालत के समक्ष गवाही दी। अक्टूबर 2021 में दर्ज मामले के विवरण के अनुसार, आरोपी ने अक्सर शराब के नशे में 15 वर्षीय बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न किया और उसे चाकू दिखाकर धमकाया।