लड़की से संबंध... फिर सड़क पर हैवानियत; कोलकाता में युवक और उसके पिता को नंगा घुमाया
कोलकाता के बेहाला इलाके में रविवार को एक गंभीर घटना सामने आई, जिसमें एक युवक, उसके दोस्त और उसके पिता को गली में नंगा घुमाया गया। युवक पर एक किशोरी लड़की के साथ संबंध बनाने का आरोप था।
कोलकाता के बेहाला इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक पर एक किशोरी लड़की के साथ संबंध बनाने का आरोप लगा। इसके बाद लड़की के रिश्तेदारों ने युवक, उसके दोस्त और उसके पिता को गली में नंगा घुमाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ऐक्शन में आई और इस मामले में लड़की के पिता और मामा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
क्या है पूरा मामला?
शुरुआती जांच के मुताबिक, युवक अपने एक दोस्त के साथ लड़की से मिलने गया था। दोनों बात कर रहे थे। इसी दौरान युवक ने कथित तौर पर लड़की को चूम लिया। यह सब लड़की के मामा के एक दोस्त ने देख लिया। उसने तुरंत लड़की के पिता और मामा को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही लड़की के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने युवक और उसके दोस्त दोनों को खुदीरामपल्ली इलाके में अपने घर ले गए। आरोप है कि वहां दोनों युवकों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद लड़की के परिवार ने युवक के पिता को भी घर बुला लिया। पुलिस के अनुसार, पिता के पहुंचते ही उन्हें भी पीटा गया।
बताया जा रहा है कि तीनों लोगों को बंदूक दिखाकर धमकाया गया। उनके कपड़े उतार दिए गए और घर से बाहर निकलने को कहा गया। इसके बाद उन्हें लगभग 50 मीटर की दूरी तक बिना कपड़ों के गली में घुमाया गया। इसी दौरान किसी ने घटना का पूरा वीडिमोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
ऐक्शन में पुलिस
वहीं, मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सोमवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने तीन लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। इनमें लड़की के पिता और मामा शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि वे हमले और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की पूरी घटना की जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि पूरा मामला क्या है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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