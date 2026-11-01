क्या हिंदू मतदाता भी पाकिस्तानी हैं? यूपी की वोटर लिस्ट नाम कटने पर फारूक अब्दुल्ला
फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि SIR के जरिए मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक करोड़ से अधिक हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबर है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के SIR के दौरान 1 करोड़ से अधिक हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबरों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या ये हिंदू मतदाता भी पाकिस्तानी हैं? दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने बीजेपी और RSS पर मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बार-बार पाकिस्तानी बताकर उनकी वफादारी पर शक किया जाता है, जबकि उन्होंने भी देश के लिए अपना खून बहाया है। मुसलमानों को इसी देश में रहना है और इसे मजबूत बनाना है।
फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक करोड़ से अधिक हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये लोग भी घुसपैठिए या पाकिस्तानी हैं? उन्होंने कहा कि आखिर कब तक इस तरह के बहाने बनाए जाते रहेंगे। अब्दुल्ला ने इसे वोट चोरी बताते हुए कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसे देश में रहने व यहीं मरने का अधिकार है।
'जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा'
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान में सभी नागरिक बराबर हैं और हर किसी को वोट देने का समान अधिकार मिला है। किसी भी भारतीय को उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से डरने के बजाय एकजुट रहने की अपील की। साथ ही कहा कि देश की ताकत जनता के हाथ में है। जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। उन्होंने अपना भाषण 'जय हिंद' के नारे के साथ खत्म किया।
रैली में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है और देश की संपत्तियां एक कारोबारी मित्र को सौंपी जा रही हैं, जबकि गरीबों की अनदेखी हो रही है। रैली में जुटे लोगों को देखकर लगता है कि वे देश की समस्याओं को समझते हैं और हालात बदल सकते हैं। अगर अभी बदलाव नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉरपोरेट घरानों को बेहद कम कीमत पर जमीन दी जा रही है। सरकार ने रोजगार देने के वादे भी पूरे नहीं किए हैं। सेना में गर्व से भर्ती होने वाले युवाओं को भी दिहाड़ी मजदूर बना दिया गया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें