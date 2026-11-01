क्या हिंदू मतदाता भी पाकिस्तानी हैं? यूपी की वोटर लिस्ट नाम कटने पर फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि SIR के जरिए मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक करोड़ से अधिक हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबर है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के SIR के दौरान 1 करोड़ से अधिक हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबरों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या ये हिंदू मतदाता भी पाकिस्तानी हैं? दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने बीजेपी और RSS पर मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बार-बार पाकिस्तानी बताकर उनकी वफादारी पर शक किया जाता है, जबकि उन्होंने भी देश के लिए अपना खून बहाया है। मुसलमानों को इसी देश में रहना है और इसे मजबूत बनाना है।

फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक करोड़ से अधिक हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये लोग भी घुसपैठिए या पाकिस्तानी हैं? उन्होंने कहा कि आखिर कब तक इस तरह के बहाने बनाए जाते रहेंगे। अब्दुल्ला ने इसे वोट चोरी बताते हुए कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसे देश में रहने व यहीं मरने का अधिकार है।

'जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा' नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान में सभी नागरिक बराबर हैं और हर किसी को वोट देने का समान अधिकार मिला है। किसी भी भारतीय को उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से डरने के बजाय एकजुट रहने की अपील की। साथ ही कहा कि देश की ताकत जनता के हाथ में है। जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। उन्होंने अपना भाषण 'जय हिंद' के नारे के साथ खत्म किया।