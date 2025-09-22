'पीएम मोदी को करनी चाहिए थी बात', जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली पर फारूक अब्दुल्ला

जेकेएलएफ अध्यक्ष यासिन मलिक के मामले के बारे में पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अदालतों को तय करना है। उन्होंने कहा, 'निर्णय अदालतें करती हैं। अदालत यह तय करेगी। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है।'

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली का मुद्दा फिर उठाया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बारे में बात करनी चाहिए थी। पीएम मोदी ने रविवार शाम को अपने संबोधन में लोगों को जीएसटी सुधारों के लाभों के बारे में बताया था। नई जीएसटी दरें सोमवार से लागू हो गईं। अब्दुल्ला ने कहा, 'आप GST की बात कर रहे हैं। बेहतर होता अगर आप अपने भाषण में हमारे राज्य के दर्जे की बात करते।'

फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि एनसी को सुप्रीम कोर्ट से कैसे फैसले की उम्मीद है, जहां इस मामले पर याचिका अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का हर नागरिक उम्मीद कर रहा है कि राज्य का दर्जा बहाल होगा। उन्होंने कहा, 'न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस, बल्कि सभी को उम्मीद है कि हमें हमारा राज्य का दर्जा वापस मिलेगा।'