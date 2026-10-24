PAK हमें बचा रहा; फारुख अब्दुल्ला के बिगड़े बोल, कहा- दिल्ली के इरादे ठीक नहीं, BJP भड़की

Farooq abdullah: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों को बचा रहा है। वरना नई दिल्ली के इरादे कश्मीर के लिए ठीक नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के कश्मीरियों को दिए एक बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि नई दिल्ली के इरादे कश्मीर को लेकर ठीक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आज वह (दिल्ली) शांत है क्योंकि दुनिया में हंगामा है। हमारा पड़ोसी (पाकिस्तान) हमें बचा रहा है। वह हर जगह पहुंच जाता है कि कश्मीर का फैसला नहीं हुआ है। फारुख अब्दुल्ला के इस बयान पर सत्ताधारी भाजपा ने नाराजगी जाहिर की है। भाजपा की तरफ से इस बयान को पाकिस्तान समर्थित बताते हुए राष्ट्रविरोधी करार दिया है।

भाजपा नेता रविंद्र रैना ने इस बयान को राष्ट्र द्रोह करार दिया। उन्होंने कहा, " फारुख अब्दुल्ला का यह बयान निंदनीय है। यह राष्ट्र द्रोह है। पाकिस्तान को कश्मीरी जनता का कातिल है। पाकिस्तान पिछले 35 साल से कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। यह वही पाकिस्तान है, जिसने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया है। वह हमारा रक्षक नहीं है। हमारे रक्षक हमारे जवान हैं।" फारुख अब्दुल्ला के इस बयान पर भाजपा की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी वरिष्ठ नेता को बॉर्डर के उस पार और इस पार के हालात में अंतर देखने की अपील की। उन्होंने कहा, “कश्मीर आज अच्छा काम कर रहा है क्योंकि यहां से धारा 370 हटा दी गई है। कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिला लिया गया है। इसलिए दो करोड़ टूरिस्ट हर साल कश्मीर में आते हैं। इसलिए कश्मीर आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है।”