राज्य का दर्जा मांगते ही होता है आतंकी हमला, कुलगाम पर फारूक अब्दुल्ला का सवाल
कुलगाम में धर्म पूछकर दो मजदूरों की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं। इसी बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले के समय को लेकर सवाल किया और कहा कि जब राज्य का दर्जा मांगा जाता है तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं।
जम्मू-कश्मीर में ताजा आतंकी हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पहलगाम हमले की तरह कुलगाम में भी श्रमिकों को नाम पूछकर मारा गया है। खुफिया इनपुट के अनुसार, कुलगाम में दो हिन्दू श्रमिकों की हत्या आतंकी संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ के आतंकियों ने की है। यह फ्रंट पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार, पता चला है कि कुलगाम के केलाम में ईंट-भट्ठे पर श्रमिकों को उनका नाम पूछने के बाद गोली मारी गई। वहीं जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी राज्य का दर्जा मांगा जाता है तब ही ऐसा हमला क्यों होता है।
क्यों हो गई सुरक्षा एजेंसियों को चिंता
पुलिस को यह जानकारी घटनास्थल पर मौजूद दूसरे मजदूरों ने दी। इस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां इसलिए चिंतित हैं, क्योंकि इस आतंकी हमले का पैटर्न पहलगाम हमले जैसा ही था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भी आतंकियों ने 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछने के बाद मार डाला था। इससे पूर्व 22 जुलाई को हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की भी हत्या कर दी गई थी। 10 दिन के भीतर लगातार दो आतंकी वारदातों ने संकेत दिया है कि आतंकी संगठन सुरक्षा बलों के साथ-साथ एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को भी निशाना बनाकर घाटी में भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं।
दो साल बाद हुआ प्रवासियों पर हमला
सुरक्षा एजेंसियां इसे क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को चुनौती देने की रणनीति के रूप में देख रही हैं। एक अधिकारी ने कहा कि कश्मीर में बाहरी लोगों पर लगभग दो साल बाद इस तरह का हमला हुआ है। इसलिए सुरक्षा बलों को खास सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहां पुलिस प्रमुख और अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सुरक्षाबलों को निर्देश दिया कि वे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान तेज करें।
सिन्हा ने सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए लागू मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की व्यापक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और पुलिस व अन्य सुरक्षाबलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि घाटी के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है तथा लोगों और वाहनों की जांच सख्त कर दी गई है।
फारूक अब्दुल्ला ने समय को लेकर उठाए सवाल
फारूक अब्दुल्ला ने बारामूला जिले में पत्रकारों से कहा, ''मुझे इसका अफसोस है। हमें यह भी नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि हत्यारा कौन हैं।'' घटना के समय पर सवाल उठाते हुए तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''मुझे समझ नहीं आता कि जब भी हम राज्य का दर्जा मांगते हैं, तब ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं।' वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह घटना ''सुरक्षा में चूक'' का परिणाम है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें